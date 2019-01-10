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PYDYPG'li terörist örgüte eleman kazandırmak isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

Adana'da polis, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYDYPG'li terörist Ahmet Kenna'yı örgüte eleman kazandırmaya çalışırken yakaladı.

Adana'da polis, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYDYPG'li terörist Ahmet Kenna'yı örgüte eleman kazandırmaya çalışırken yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYDYPG'li terörist Ahmet Kenna'nın yasa dışı yollardan Adana'nın Ceyhan ilçesine geldiğini saptadı. Türkiye'nin Suriye'de yapacağı operasyonlar için burada örgüte eleman kazandırmak isteyen Ahmet Kenna'yı yakalamak için operasyon düzenlendi. Ahmet Kenna'nın bulunduğu adrese şafak baskınıyla giren ekipler, teröristi yakaladı. Ayrıca Ahmet Kenna'nın üzerinden sözde PYDYPG üniformasıyla çetirdiği fotoğraflar da çıktı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ahmet Kenna, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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