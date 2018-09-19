Pyongyang Amerika’dan Adım Bekliyor

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri Pyongyang’daki görüşmelerinde bir anlaşmaya imza attı. Ancak Kuzey Kore Yongbyon’daki nükleer tesisini Amerika’nın uyumlu adımlar atması halinde kapatacağını belirtti.
Konuyla ilgili açıklama Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in tarafından Pyongyang’da açıklandı.
Bununla birlikte Güney Kore lideri Moon, Tongchang-ri füze test alanıyla füze fırlatma rampasının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kapama, uluslararası gözlemcilerin eşliğinde yapılacak.
Moon, Kim Jong Un’un Yongbyon’daki nükleer tesisi ise ancak Amerika’nın karşılıklı adım atması halinde kapatacağını belirtti.
Kim Jong Un basın toplantısında, “Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan ve nükleer tehditlerden arınmış bir barış alanı yapma konusunda uzlaştık” dedi.
İki lider gerilimi azaltmaya yönelik bir program üzerinde uzlaşma sağladı.
Kuzey Kore lideri füze test alanının ve füze fırlatma rampasının kapatılması sırasında uluslararası gözlemcilerin gelmesiyle Güney Kore’nin başkenti Seul’u ziyaret etmeyi kabul etti. İki lider ayrıca 2032 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için de birlikte çalışma konusunda uzlaştı.
Kim Jong Un’un Seul’e gitmesi durumunda 1950-53 Kore Savaşı’ndan bu yana ilk defa bir Kuzey Kore lideri Güney Kore’ye ziyarette bulunmuş olacak.
Zirveden gelen olumlu mesajlara rağmen iki liderin ortak açıklaması Washington’u tamamen memnun edecekmiş gibi görünmüyor. Washington’da Kuzey Kore liderinin nükleer tesislerinin listesini teslim etmesi beklentisi vardı. Bir başka beklenti de uluslararası gözlemcilerin nükleer silahsızlanma konusunda ilerlemeyi denetlemeleri için ülkeye kabul edilmeleriydi.
Ancak bu beklentiler karşılanmışa benzemiyor.
Bununla birlikte Amerika Başkanı Donald Trump paylaştığı twitter mesajında iki liderin zirvesiyle ilgili “Çok heyecan verici” ifadesini kullandı.
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