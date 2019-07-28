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Pyongyang Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı

28.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, karasularına izinsiz girdiği gerekçesiyle el koyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı.

Pyongyang Rus balıkçı gemisini serbest bıraktı

Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'nden Pazar günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin karasularına izinsiz girdiği gerekçesiyle el koyduğu Rus balıkçı gemisini serbest bıraktığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin, Rusya Kuzey-Doğu Balıkçılık İşletmeleri'ne ait balıkçı gemisini iki haftanın ardından 17 Temmuz'da serbest bıraktığı açıklandı.

Rusya Büyükelçiliği'nin Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Siang Hai Lin 8 adlı geminin Kuzey Kore'nin Vansan limanından Cumartesi günü geç saatlerde ayrıldığı belirtildi.

Paylaşımda "Gemi saat 19.30'da Vansan limanının iskelesinden Sokço limanına (Güney Kore) doğru demir aldı. Mürettebatın Güney Koreli iki üyesi burada karaya çıkacak" ifadelerine yer verildi.

İnceleme sürüyor

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada 15 Rus ve 2 Güney Koreli'den oluşan mürettebata sahip gemiye el konulmasıyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

İki Kore arasındaki ilişkilerden sorumlu Güney Kore Birleşme Bakanlığı, geminin Pazar günü akşamüstü Sokço limanına vardığını açıkladı. Bakanlık geminin güvenli bir şekilde geri dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yengeç avlayan ve Güney Kore'den Japon Denizi'ne gitmekte olan balıkçı gemisine Kuzey Kore sınırına yaklaşık 55 deniz mili mesafede el konmuştu.

Rusya Sahil Güvenlik Ekipleri sık sık ahşap sallarla balık avlayan Kuzey Koreli balıkçıları gözaltına alıyor ve bunların bazıları hapis cezasına çarptırılıyor.

AFP/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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