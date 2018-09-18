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Pyongyang’da Tarihi Zirve

18.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, üçüncü kez bir araya geldi

Pyongyang’da Tarihi Zirve

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, üçüncü kez bir araya geldi. Üç gün sürecek zirvede Kuzey Kore’nin Washington’la yürütülen görüşmeleri sürdürmesinin yanı sıra iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarım Adası’nda barışın tesis edilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve eşine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Pyongyang Havaalanı’nda sıcak bir karşılama töreni düzenlendi. İki lider üstü açık bir limuzinle Pyongyang sokaklarında ilerlerken aracı ellerinde Kuzey Kore ve Kore Yarımadası’nın birliğini sembolize eden bayraklar taşıyan kalabalık gruplar karşıladı.

Havaalanına inmesinden saatler sonra Moon’un, Kuzey Kore lideriyle İşçi Partisi’nin merkez ofisindeki görüşmesi başladı. İki lidere üst düzey yardımcıları Kuzey Kore istihbarat şefi Suh Hoon ve Güney Koreli güvenlik yetkilisi Chung Eui-yong eşlik etti. Kuzey Kore liderinin yönetimde etki sahibi kız kardeşi Kim Yo Jong ve İşçi Partisi üst düzey yetkililerinden Kim Yong Chol da görüşmede hazır bulundu.

Zirvenin başlangıcında Kim, Moon’a Başkan Donald Trump’la Haziran ayında düzenlenen zirveye arabuluculuk yaptığı için teşekkür etti.

Moon ise Güney Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’na bir delegasyon gönderme kararı aldığı için Kim’e teşekkürlerini ileterek karşılık verdi.

İlk temasların ardından henüz bir açıklama yapılmadı ancak Seul’dan yetkililer Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması, sınırda askeri gerilimin azaltılması ve ilişkilerin geliştirilmesi hakkında görüşüleceğini bildirmişti.

İki lider Çarşamba günü yeniden bir araya gelecek.

Perşembe gününe kadar Pyongyang’da kalacak Güney Kore liderinin zirveden somut bazı kazanımlarla ayrılması bekleniyor.

Güney Kore heyetinde iş dünyasından liderler de var

Moon’un Pyongyang’a getirdiği heyette iş dünyasından liderlerin de olması sınır ötesi iş projelerinin de görüşüleceğinin düşünülmesine neden oldu. İki Kore arasındaki mevcut iş projeleri ABD’nin yaptırımları nedeniyle dondurulmuş durumda.

Ancak nükleer meselesinin ortak projelere gölge düşürmesi de kaçınılmaz olarak görülüyor.

ABD daha ciddi adımlar bekliyor

Kuzey Kore, nükleer sahaları ve roket motoru deneme sahalarını imha etmek gibi bazı adımlar attı ancak ABD’li yetkililer Pyongyang’ın daha ciddi silahsızlanma adımları atması gerektiği görüşünde. Trump, görüşmeleri canlandırmak için yeni bir zirve yapmaya açık olduğunu da kaydetti.

Güney Kore geçen hafta Kuzey Kore’de Askerden Arındırılmış Bölge yakınındaki Kaesong kentinde bir bağlantı bürosu açtı. İki ülke arasındaki bir diğer anlaşma konusu da Kore Savaşı’nı resmen bitiren bir açıklamanın düzenlenmesi olabilir. Savaş, 1953’te geçici bir ateşkesle sona ermiş, kalıcı bir barış anlaşması yapılmamıştı.

Moon, resmi görüşmeler için Kuzey Kore’nin başkentini ziyaret eden üçüncü Güney Kore lideri olmasının yanı sıra 2007’den beri Pyongyang’i ziyaret eden ilk Güney Kore lideri konumunda.

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