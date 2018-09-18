Pyongyang’da Tarihi Zirve

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, üçüncü kez bir araya geldi. Üç gün sürecek zirvede Kuzey Kore’nin Washington’la yürütülen görüşmeleri sürdürmesinin yanı sıra iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarım Adası’nda barışın tesis edilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve eşine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Pyongyang Havaalanı’nda sıcak bir karşılama töreni düzenlendi. İki lider üstü açık bir limuzinle Pyongyang sokaklarında ilerlerken aracı ellerinde Kuzey Kore ve Kore Yarımadası’nın birliğini sembolize eden bayraklar taşıyan kalabalık gruplar karşıladı.

Havaalanına inmesinden saatler sonra Moon’un, Kuzey Kore lideriyle İşçi Partisi’nin merkez ofisindeki görüşmesi başladı. İki lidere üst düzey yardımcıları Kuzey Kore istihbarat şefi Suh Hoon ve Güney Koreli güvenlik yetkilisi Chung Eui-yong eşlik etti. Kuzey Kore liderinin yönetimde etki sahibi kız kardeşi Kim Yo Jong ve İşçi Partisi üst düzey yetkililerinden Kim Yong Chol da görüşmede hazır bulundu.