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Pzifer/BioNTech Latin Amerika’da Aşı Üretimine Başlıyor

29.08.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li ilaç şirketi Pfizer Inc ve Alman ortağı BioNTech mRNA tabanlı Comirnaty aşısının Latin Amerika’da üretilerek bölge ülkelerine dağıtılmasına yönelik Brezilya’da bulunan Eurofarma Laboratorios S.A. ile işbirliği anlaşması yaptı

Pzifer/BioNTech Latin Amerika’da Aşı Üretimine Başlıyor

ABD’li ilaç şirketi Pfizer Inc ve Alman ortağı BioNTech mRNA tabanlı Comirnaty aşısının Latin Amerika’da üretilerek bölge ülkelerine dağıtılmasına yönelik Brezilya’da bulunan Eurofarma Laboratorios S.A. ile işbirliği anlaşması yaptı.

Merkezi Brezilya’da bulunan Eurofarma ilaç şirketi Meksika, Arjantin, Kolombiya, Peru, Ekvador ve Venezuela dahil olmak üzere toplamda 20 Latin Amerika ülkesinde faaliyette bulunuyor.

Üç büyük ilaç şirketinin yaptığı anlaşma çerçevesinde yalnızca Latin Amerika ülkelerinde dağıtılmak üzere, 2022’den itibaren yılda 100 milyon dozun üzerinde aşı üretilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 650 milyonla dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen pandemide kayıt altına alınan her üç can kaybından birinin yaşandığı Latin Amerika ve Karayipler, yüzde 24,8'le aşılama oranı ile en düşük olan bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor.

“Anlaşma bölgedeki aşı arzını artıracak”

Pfizer Başkanı Albert Bourla konuya dair yaptığı açıklamada "Aşıların ihtiyacı olan herkese ulaşmasını sağlamak için bu tip olanakları değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin de "BionTech ve Pfizer şirketleri olarak bugüne kadar 100’den fazla ülkede 1,3 milyar doz aşı tedarik ettik ve bu sayının yıl sonuna kadar 3 milyar doza ulaşmasını planlıyoruz. Eurofarma şirketiyle yaptığımız ortaklık, Latin Amerika'da aşılara erişimin genişletilmesinde önemli bir adımdır" açıklamasında bulundu.

Merkezi Brezilya’da bulunan ve Meksika, Arjantin, Kolombiya, Şili, Ekvador ve Venezuela dahil olmak üzere 12 Latin Amerika ülkesinde faaliyette ilaç devi Eurofarma’nın başkanı Maurízio Billi ise "Sözleşme gereklerini yerine getirebilmemiz ve Latin Amerika pazarındaki aşı arzına katkıda bulunabilmek için endüstriyel kapasite, teknoloji ve kalite kaynaklarımızı kullanıma sunuyoruz" dedi.

Pandemiyle mücadelede en zayıf halkalardan biri

Bugün itibarıyla 3 milyon 750 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Latin Amerika, bölgede yaşanan sosyoekonomik sorunlar ve sağlık sisteminin yetersizliği gibi sebeplerden dolayı salgına karşı verilen küresel mücadelenin en zayıf halkalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Toplamda 1 milyon 436 binin üzerinde can kaybının gerçekleştiği Latin Amerika’da, Brezilya, Meksika ve Peru dünyada Corona virüsü kaynaklı en fazla can kaybının meydana geldiği ilk 5 ülkeden üçünü oluşturuyor.

Panamerikan Sağlık Örgütü (PAHO) dünyada aşı dağıtımında yaşanan eşitsizliklerden dolayı aşıya erişimde en fazla zorluk yaşayan bölgelerden olan Latin Amerika’da aşıya erişiminin kolaylaştırılmaması durumunda halk sağlığının ciddi bir şekilde tehdit altında olduğunu belirtiyor. PAHO verilerine göre delta varyantının en fazla görüldüğü ülkeler Brezilya, Ekvador, Şili, Kosta Rika ve Meksika.

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