QAnon komplo teorisi: Trump'ın kurtarıcı olduğuna inananlar Biden'ın başkanlığının şokunu yaşıyor

ABD Kongre baskını sonrası bu kamplo teorisi ile ilişkili on binlerce hesap kapatıldı.

QAnon topluluğunda yaşanan bu kaos, bazı aşırılık yanlısı oluşumlar ile neo-Nazi gruplar tarafından takipçi kazanma fırsatı olarak da görülüyor.

Topluluğun nüfuzlu isimleri, grubu bir arada tutabilmek için paylaşımlarda bulunuyor.

Örneğin 130 bin takipçili bir Telegram kanalında, Trump ve Q'nun halen perde arkasında kontrolde olduğu mesajını yayan bir kullanıcı, bu dört yıllık dönemde "şeytani işlerin" afişe edileceğini öne sürüyor.

QAnon topluluğunun en nüfuzlu isimlerinden olan Ron Watkins'in "önünüze bakın" şeklindeki sürpriz mesajı ise bu mesaj gruplarında en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

8chan and 8kun gibi her türlü aşırılığın yer aldığı platformların kurucusu Jim Watkins'in oğlu olan Ron Watkins, "Her şeyimizi verdik. Şimdi başımızı dik tutmalı ve hayatlarımıza geri dönmeliyiz" mesajını yayımladı.

Farklı görüşlere karşın önemli bir miktarda kullanıcı, inancın korunması yönünde diğerlerini teşvik etmek isteyen mesajlar paylaşıyor.

Birçok uzman, QAnon topluluğunun ya da diğer komplo teorisi takipçisi grubun görüşlerinin bir anda değişmeyeceğini savunuyor.