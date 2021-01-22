QAnon komplo teorisi: Trump'ın kurtarıcı olduğuna inananlar Biden'ın başkanlığının şokunu yaşıyor

ABD'nin şeytana tapan bir grup pedofilin oluşturduğu bir derin devlet tarafından yönetildiğine dair asılsız komplo teorisi QAnon hareketi, Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından kendi içinde bölünmüş gibi görünüyor. QAnon adı verilen bu asılsız komplo teorisine inanların büyük bir bölümünü eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri oluşturuyor. Bu grup, Trump'ı ABD'yi "derin devletten" kurtarmaya çalışan ve "kötülere" karşı mücadele eden bir lider olarak görüyordu. Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongresi binasına yönelik saldırısına katılanlar arasında QAnon destekçileri de yer alıyordu. Bu grup, seçimden bu yana sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinde Trump'ın seçimlere usulsüzlük karıştığına dair asılsız iddialarını destekleyen paylaşımlarda bulunuyordu. Ayrıca, birçoğu son ana kadar ABD ordusunun varlığına inandıkları "derin devlete" yönelik "Fırtına" adını vedikleri bir operasyon düzenleyeceğini ve böylece aralarında Biden'ın da olduğu çok sayıda ismi tutuklayacağını düşünüyordu. Böylece Trump'ın başkanlığına devam edeceğine inanıyorlardı.

Ancak tamamen sanal ortamda ortaya atılan spekülasyonlara dayanan bu beklentileri boşa çıktı. "Bitti, meğer bizimle oynamışlar" BBC İzleme Servisi ekibinden Shayan Sardarizadeh ve Olga Robinson'un takip ettiği mesajlaşma platformlarında, "şok ve üzüntü" ifade eden konuşmalar dikkat çekiyor. Mesajlaşma uygulaması Telegram'da yer alan popüler bir konuşma odasına mesaj atan bir kullanıcı, "Kusmak istiyorum" derken bir diğeri, "Bilgi kirliliğinden ve sahte umutlardan nefret ettim" diyor. Haftalar boyunca QAnon isimli oluşumun takipçileri, 20 Ocak yani yemin töreni gününün yeni bir başlangıç olacağına inanıyordu. QAnon adı, bazı forumlarda ABD'de devlet, iş dünyası ve medya içerisinde satanist ve pedofillerden oluşan bir çete olduğu ve Trump'ın da bu çeteye karşı mücadele ettiği yönünde iddialar ortaya atan Q isimli bir internet kullanıcısı ile daha sonra bu teorileri destekleyen "bilgiler" paylaştığını öne süren anonim (anonymous) hesaplardan geliyor. Q, kendisinin ABD devletinde en gizli bilgilere ulaşabilen bir görevli olarak tanıtıyor ancak bunun gerçek olup olmadığı ya da bu mesajları atan kişinin kim olduğu bilinmiyor.

Biden'ın yemin törenini takip eden saatlerde bir kullanıcı da, "Bitti, meğer bizimle oynamışlar" mesajını attı. Yemin törenini takip eden saatlerde, sosyal medya platformalarında artık yer bulamayan binlerce kullanıcı, Telegram ve Gab gibi uygulamalarda benzer görüşleri dile getirdi. ABD Kongre baskını sonrası bu kamplo teorisi ile ilişkili on binlerce hesap kapatıldı. Bu şekilde 200 bin takipçili hesabı kapatılan bir kullanıcı, "Bugün hepimiz için çok zor bir gün" sözleri sonrası mesajına şu şekilde devam ediyor: Hristiyan vatanseverler için bu yemin töreni hiçbir şey ifade etmiyor. 'Plan' bu ülkeyi geri almamız için halen doğru olan yol" 'Plana güvenin' sloganı oluşumun kurucusu olan ve kimliği bilinmeyen Q isimli kullanıcı tarafından üretildi. QAnon takipçileri, Q'nun devlet içinde üst düzey bir yetkili olduğuna inanıyor. Gab üzerinden mesaj atan bir başka kullanıcı ise QAnon topluluğunun çatırdama tehlikesi içinde olduğu görüşünü dile getirdi ve "gerçek arkadaşlıklar, insanlar çok kızgın olduğu için onarılamaz şekilde hasar görmüş olabilir" mesajını paylaştı.