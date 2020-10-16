QAnon: YouTube 'zararlı komplo teorilerine karşı' harekete geçti

Açıklamada "Bugün, gerçek hayatta şiddet kullanımını meşrulaştırmakta kullanılan komplo teorileri üzerinden kişiler ya da grupları hedefleyen nefret ve tacize karşı kurallarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz" denildi.

YouTube dün bloguna koyduğu açıklamada, kurallarını ihlal eden "on binlerce QAnon videosunu kaldırdığını ve yüzlerce yayın kanalını kapattığını" fakat yer ve şekil değiştiren "nefret ve taciz içerikleriyle" baş edebilmek için yeni adımlara ihtiyaç duyduğunu ilan etti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) geçen yıl "Komplo teorisi odaklı aşırı iç gruplar" konusunda bir uyarı yapmış ve QAnon'u potansiyel bir iç güvenlik tehditi olarak sınıflandırmıştı.

QAnon hareketi ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Şeytan'a tapan pedofil bir elite karşı mücadele ettiğini" öne sürüyor.

Daha önce Twitter ve Facebook da QAnon'a karşı benzer adımlar atmışlardı.

Şirket, QAnon gibi şiddeti meşrulaştırmakta kullanılan komplo teorileriyle kişileri ya da grupları hedefleyen içerikleri yasaklayacağını söylüyor.

YouTube, QAnon komplo teorisi yle ilintili içeriklere karşı sert adımlar atacağını açıkladı ve sitesinde nefret ve tacize izin vermeyeceğini söyledi.

Şirket "bir kişiyi bu tür komplo teorilerinde parmağı olduğunu ileri sürerek tehdit ya da taciz eden içeriklerin" yeni yasaklara bir örnek olduğunu da kaydetti.

YouTube nefret söylemine karşı kurallarını genişleten bu adımı QAnon'un ortaya çıkışından üç yıl sonra atmış oldu.

Hareketin en çok da Demokratlara yönelen ve internet üzerinden yaygınlaştırılan çok sayıda temelsiz suçlamalar ve sahte iddialarla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Başkan Trump da Twitter hesabından, QAnon komplo teorisi ile ilişkili hesaplar tarafından ortaya atılan bu tür bazı temelsiz iddiaları paylaşmıştı.

Perşembe günü televizyonda yapılan seçmenlerle buluşma programına çıkan Trump, komplo teorisi hakkındaki bir soruyu "QAnon hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diye yanıtladı.

Programın sunucusu cevap almak için ısrar edince Trump "Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Bildiğim, pedofiliye çok karşı oldukları ve bununla çok mücadele ettikleri" dedi.

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimler öncesinde düzenlenen mitinglerde, Trump'ı destekleyen kalabalıklar içinde QAnon sembollü tişörtler giyen ve bayraklar taşıyan kişiler olduğu görülüyor.