HABER

Qantas en uzun kesintisiz uçuşa hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Qantas en uzun kesintisiz uçuşa hazırlanıyor

Avustralya'nın hava yolu şirketi Qantas'ın, uzun mesafeli seyahatlerin yolcular ve mürettebat üzerindeki etkilerini belirlemek üzere planlanan 19 saatlik uçuşlar için deneme seferleri yapacağı açıklandı.

BBC'nin haberine göre, Boeing 787-9 uçaklarıyla 19 saatlik yolculuklar gerçekleştirmeyi planlayan Qantas, bu yılın sonunda kesintisiz uçuşları test etmeye başlayacak ve her bir uçuşta yolcuların seyahat sırasındaki sağlık durumları izlenecek.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, New York ve Londra'dan Sidney'e kesintisiz uçuşun her birinin, rüzgar ve hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 19 saat süreceği kaydedilerek, 3 deneme uçuşu gerçekleştirileceği bildirildi.

Her uçuşta çoğu Qantas çalışanı mürettebat dahil maksimum 40 kişi olacağı aktarılan açıklamada, giyilebilir teknolojik cihazlar takılacak bu kişilerin takriben 19 saat sürecek yolculuğun farklı aşamalarındaki belirli deneyimlerde yer alacakları belirtildi.

Açıklamada, kesintisiz uçuşların insan sağlığı üzerindeki etkisini belirlemek için yolcuların yiyecek ve içecek tüketiminin yanı sıra uyku düzenlerinin de izleneceği kaydedildi.

Qantas Üst Yöneticisi Alan Joyce, Avustralya'nın doğu kıyısından Londra ve New York'a yapılacak direkt uçuşları "havacılıkta son sınır" olarak nitelendirdi.

Joyce, ultra uzun mesafeli uçuşun, yolcular ve mürettebatın rahatı ve refahına ilişkin birçok sağduyulu soruyu akla getirdiğini belirtti.

Qantas, geçen yıl Avustralya'nın Perth kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya hiç duraklama yapmaksızın ilk tarifeli direkt uçuşunu 17 saatte tamamlamıştı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine göre, Qantas Hava Yollarının Perth-Londra seferi, Katar Hava Yollarının 14 bin 529 kilometre mesafeli Doha-Auckland seferinden sonra dünyanın en uzun ikinci uçuşu olmuştu.

Söz konusu seferlerin başlaması halinde dünyanın en uzun kesintisiz uçuşu olacağı ifade ediliyor.

Çocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdüÇocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdü
Dev Atatürk maskı temizlendiDev Atatürk maskı temizlendi
Yerleşik Belçikalı, vasiyeti üzerine Alanya'da toprağa verildiYerleşik Belçikalı, vasiyeti üzerine Alanya'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Qantas

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in simgesi dev Atatürk maskı temizlendi

Dev Atatürk maskı temizlendi

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak şehitleri uğurlandı

Son dakika Balıkesir Edremit'te yangın! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.