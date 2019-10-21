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Qantas rekor kırdı! Dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşu gerçekleşti!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2019 00:43 | Son Güncelleme

Avustralya nakliye şirketi Qantas, "dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşunu" tamamladı.

Qantas rekor kırdı! Dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşu gerçekleşti!

BBC'nin haberine göre, "The Boeing 787-9" marka uçak, New York'tan Sidney'e 16 bin 200 kilometrelik bir mesafeyi aktarmasız 19 saat 16 dakikada katetti.

Kesintisiz uçuşların pilotları, görevlileri ve yolcuları nasıl etkilediğini inceleyen bir araştırmanın parçası olarak yapılan test uçuşu sırasında uçakta 49 kişi hazır bulundu.

Dünyanın en uzun mesafeli ticari test uçuşunda kalkış sırasında yolcular jet lagdan etkilenmemek için saatlerini Sidney'e göre ayarladı ve uçaktakilere kalkıştan 6 saat sonra uyumalarını kolaylaştırmak için yüksek karbonhidratlı yiyecekler verildi.

Şirket, gelecek ay Londra'dan Sidney'e aktarmasız uçuş yapılmasını planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, testler olumlu sonuç vermesi halinde 2022 ya da 2023'ten itibaren düzenli seferlerin düzenlenmeye başlanacağı duyuruldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Qantas "The Boeing 787-9" New York sidney

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