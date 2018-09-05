Qatar Petroleum, Alman LNG terminali için temasta

BERLİN (AA) – Dünyanın en büyük LNG üreticisi Katar’ın Qatar Petroleum şirketinin üst düzey yöneticisi (CEO) Saad Al-Kaabi, Alman enerji firması Uniper ve RWE ile Almanya’da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali yatırımı konusunda iş birliğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 7 Eylül Cuma günü yapacağı Berlin ziyareti öncesi Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'e konuşan Saad Al-Kaabi, Alman LNG terminali ile ciddi şekilde ilgilendiklerini belirtti.

Saad Al-Kaabi, söz konusu LNG terminalinde pay sahibi olabileceklerinin altını çizerek, "Alman enerji firması Uniper ve RWE ile Almanya’da LNG terminali yatırımı konusunda iş birliğini konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

LNG terminali Almanya’yı Rus gazına daha az bağımlı hale getirmek için önem taşıyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, cuma günü Berlin’i ziyaret edecek. Ziyarette, Alman şirketlerine yönelik Katar tarafından milyarca avroluk yatırımın açıklanması bekleniyor.

LNG zengini Katar, son 30 yılda Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi Alman şirketlerine 20 milyar avrodan fazla yatırım yaptı. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar’da, Siemens, Deutsche Bahn ve birçok uluslararası Alman şirketi altyapı projeleri gerçekleştiriyor.