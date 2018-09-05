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Qatar Petroleum, Alman LNG terminali için temasta

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

Katar’ın Qatar Petroleum şirketinin üst düzey yöneticisi Saad Al-Kaabi: - "Alman enerji firması Uniper ve RWE ile Almanya’da LNG terminali yatırımı konusunda iş birliğini konuşuyoruz"

BERLİN (AA) – Dünyanın en büyük LNG üreticisi Katar’ın Qatar Petroleum şirketinin üst düzey yöneticisi (CEO) Saad Al-Kaabi, Alman enerji firması Uniper ve RWE ile Almanya’da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali yatırımı konusunda iş birliğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 7 Eylül Cuma günü yapacağı Berlin ziyareti öncesi Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'e konuşan Saad Al-Kaabi, Alman LNG terminali ile ciddi şekilde ilgilendiklerini belirtti.

Saad Al-Kaabi, söz konusu LNG terminalinde pay sahibi olabileceklerinin altını çizerek, "Alman enerji firması Uniper ve RWE ile Almanya’da LNG terminali yatırımı konusunda iş birliğini konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

LNG terminali Almanya’yı Rus gazına daha az bağımlı hale getirmek için önem taşıyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, cuma günü Berlin’i ziyaret edecek. Ziyarette, Alman şirketlerine yönelik Katar tarafından milyarca avroluk yatırımın açıklanması bekleniyor.

LNG zengini Katar, son 30 yılda Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi Alman şirketlerine 20 milyar avrodan fazla yatırım yaptı. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar’da, Siemens, Deutsche Bahn ve birçok uluslararası Alman şirketi altyapı projeleri gerçekleştiriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Körfez bölgesinde baş gösteren krizde, Berlin Katar’ı destekleme kararı almıştı.

Almanya, 2016'da ithal ettiği yaklaşık 50 milyar metreküplük doğalgazla Rusya'nın en büyük müşterisi konumunda. Söz konusu ticaretin “önde gelen enstrümanı” konumunda ise Kuzey Akım doğalgaz boru hattı yer alıyor.

Maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Katar LNG terminali Qatar Petroleum

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