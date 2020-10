Qian Xuesen: ABD'den sınır dışı edildikten sonra Çin'i uzaya taşıyan 'halkın bilim insanı'

1935'te iyi giyimli, genç bir adam Boston'a ulaştı.

Kuzey Georgia Üniversitesi Tarih Profesörü Chris Jespersen, Qian'ın yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla karşılaşmış olabileceğini söylüyor. Ancak aynı zamanda "Çin'in önemli açılardan büyük oranda değiştiğine dair bir inanç ve umut da olduğunu, Qian'ın kesinlikle bilgisine saygı duyan insanların arasında olduğunu" belirtiyor.

Qian dönemin en büyük havacılık mühendislerinden, Macar göçmen Theodore Von Karma ile birlikte çalışmak için, MIT'den California Teknoloji Enstitüsü'ne (Caltech) geçti.

Qian, Caltech'de (Suicide Squad - İntihar Timi) lakaplı mucit grubunun önde gelen üyelerinden, bir başka önemli bilim insanı Frank Malina ile aynı ofisi paylaşıyordu.

Roket bilimi

"Escape From Earth: A Secret History of the Space Rocket" adlı kitabın yazarı Fraser Macdonald, grubun bu lakabı, kampüste roket yapmaya çalışmalarından ve patlayıcı kimyasallarla yaptıkları bazı deneylerde işlerin kötü gitmesi nedeniyle aldıklarını söylüyor.

Bir gün Qian, Malina ve grubun diğer üyeleriyle karmaşık bir matematik probleminin çözümü konusunda tartışmaya girdi. Kısa sürede roket itici gücü konusunda ufuk açıcı çalışmalarıyla grubun önemli bir üyesi oldu.