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Qingdao Haier, Frankfurt Borsası’na kote olan ilk Çin şirketi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Çin firması Qingdao Haier’in hisseleri, Frankfurt Borsası’ndaki CEINEX piyasasında işlem görmeye başladı

BERLİN (AA) - Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Çin firması Qingdao Haier’in hisseleri Avrupa’nın en önemli sermaye piyasalarından biri olan Frankfurt Borsası’ndaki (Deutsche Börse) CEINEX'de (Çin Avrupa Uluslararası Borsası) işlem görmeye başladı.

Şirketin hisseleri 1,06 avro fiyatla işlem görmeye başlarken şirketin kodu ise CNE1000031C1 oldu. Şirketin hisseleri D hisse projesi kapsamında (D= Deutschland-Almanya) 1,05 avrodan arz olunmuştu.

Şirket, 265 milyon hissesini halka arz ederken, bu arzdan yaklaşık 278 milyon avro kasasına para girdi. Çinli şirketin Frankfurt Borsası’na açılmakla, markasını tanıtmayı ve Avrupa'ya odaklanarak uluslararası alanda büyümeyi hedeflediği ifade ediliyor. Şirket ayrıca kasasına giren paranın bir kısmını İtalyan ev aletleri üreticisi Candy S.p.A’nın satın almasında kullanacak.

CEINEX Genel Müdürü Chen Han, yaptığı açıklamada, söz konusu şirketin hisselerinin Frankfurt Borsası’nda kote olmasını “Çin ve Avrupa finans piyasaları arasında yeni bir köprünün açılışını kutladık.” ifadeleriyle değerlendirdi.

CEINEX’i genişleteceklerine işaret eden Han, "Daha fazla, büyük Çinli şirketlerle hisse pazarını büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Qingdao Haier’in Frankfurt borsasında kote olması, Çinli şirketler için Avrupa sermaye piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.” ifadesini kullandı.

Haier, ABD'li General Electric'in beyaz eşya birimini 2016'da 5,4 milyar dolara satın almıştı.

CEINEX, Şangay Borsası ve Deutsche Börse Group ve Çin Finansal Vadeli İşlemler Borsası tarafından 2015'de kurulan bir ortak girişim. Çin'in dışındaki, Yuan ve Çin ile ilgili yatırım ürünleri için ilk borsa olmasıyla dikkat çekiyor. CEINEX, aynı zamanda yuanın uluslararası nitelik kazanmasını sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Frankfurt Borsası Qingdao Haier

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