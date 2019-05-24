QNA'ya siber saldırının üzerinden iki yıl geçti

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, siber saldırının yıl dönümü nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saldırganların Katar devleti ve halkına yönelik ablukaya gerekçe olarak gösterdiği Katar halkının maruz kaldığı organize korsanlık suçu ve fabrikasyon yalanların ikinci yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

Körfez krizi devam ederken, Katarlı yetkililer, QNA'ya siber saldırının ikinci yılında olayı unutmayarak, bunun "organize suç olduğunu" vurguladı.

Körfez ülkeleri arasında benzeri görülmemiş krize yol açan 23 Mayıs 2017 gecesi geç saatlerde Katar resmi haber ajansı QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye atfen bazı açıklamaların yayınlanması ikinci yılını doldurdu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurmasına ve Körfez ülkeleri arasında krize yol açan Katar resmi ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenlenmesinin üzerinden 2 yıl geçti.

Bakan, olayın Körfez ülkeleri halklarını bölücü bir tutuma sevk eden bir suç olduğunu belirtti.

Katar Emiri'nin kardeşi Şeyh Cevan bin Hamed Al Sani de siber saldırı suçunun, Körfez toplumu arasındaki yangını ateşleyen kıvılcım olduğunu ifade ederek, iki yıl geçmesine rağmen hala "ateşe odun taşıyıcıların" bunu yapmaya devam ettiğini, ustalaştığı bu işi sürdürdüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, "Ablukaya gerekçe olarak göstermek üzere QNA'ya siber saldırı yapan, Emir'e uydurma konuşma atfeden, yalancı, gaddar komşular ortaya çıktı. Hamdolsun Katar, Allah'ın yardımı, akıllı liderliği ve halkın desteğiyle onların çabalarını başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullandı.

Katar Hükümeti İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani de Katar'ın geçen iki yılda gerçekleri ortaya çıkarmayı başardığını, başarılar elde ettiğini belirtti.

- Siber saldırı krizi

QNA sitesinde 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" ifadeler yayınlandı ve açıklamalar kısa bir süre içinde medyada geniş bir şekilde yer aldı.