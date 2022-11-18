HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. QNB Finansbank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? QNB Finansbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? QNB Finansbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18.11.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

QNB Finansbank uzun süredir varlığını sürdüren köklü bir bankadır. Hal böyle olunca bankanın geniş bir müşteri kitlesine sahip olması kaçınılmazdır. QNB Finansbank müşterileri bankada yapmaları gereken işlemler için çalışma saatleri, öğle molaları ve cumartesi çalışıp çalışmama durumlarını öğrenmek istemektedir. Bu yüzden internet ortamında QNB bankasının çalışma saatleri ve ilgili detayları araştırmaktadır. QNB Finansbank şubeleri saat kaça kadar açık?

QNB Finansbank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? QNB Finansbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank geniş müşteri portföyü ve birçok şubesi ile varlığını sürdüren bir bankadır. Banka müşterileri son dönemlerde internet bankacılığı ve mobil bankacılığı tercih etseler de bazı müşteriler yüz yüze işlemlerini yaptırmayı tercih edebiliyor ya da bazı işlemlerin şubede yapılması gerekebiliyor. Bu nedenle bankaların açılış ve kapanış saatleri, öğle molaları müşteri ve müşteri adayları için önemlidir. QNB Finansbank müşterileri de bankanın mesai saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaktadır.

QNB Finansbank çalışma saatleri nedir?

QNB Finansbank müşterileri bankada işlemlerini halledebilmek için bankanın çalışma saatleri ile ilgili detayları öğrenmek istemektedir. QNB Finansbank açılış saatini kaçırmamak ya da kapanış saatinden önce bankada işlemini halletmek için mesai saatlerini öğrenmek mantıklı olmaktadır. QNB Finansbank çalışma saatleri 09.00 - 17.00 arasındadır. QNB Finansbank müşterileri bu saatler arasında bankadan hizmet alabilirler. Müşteriler bu saatlerin haricinde 24 saat hizmet veren ATM’lerden destek alabilirler.

QNB Finansbank saat kaçta açılıyor?

QNB Finansbank geniş şube ağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. QNB Finansbank mesai başlangıç saati 09.00 olarak belirtilmiştir. QNB Finansbank müşterilerine 09.00 itibarıyla hizmet vermektedir. QNB Finansbank açılış saati, bayram ve özel günler haricinde sabah 09.00 olarak belirlenmiştir. QNB Finansbank öğle arası saatleri, diğer birçok bankada olduğu gibi 12.30 - 13.30 arasında girmektedir. Bu saat aralığında bankanın şubeleri kapalıdır ve çalışan personel bir saat ara vermektedir.

QNB Finansbank saat kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank şube çalışma saatleri 09:00 itibarıyla başlar ve kapanış saatine kadar devam eder. QNB Finansbank mesai bitim saati 17.00’dir. QNB Finansbank müşterileri saat en geç 17.00’ye kadar işlemlerini tamamlamalılar. QNB Finansbank kapanış saati, bayram ve özel günlerde farklılık gösterebilmekle beraber genel olarak bu şekildedir.

QNB Finansbank cumartesi günleri açık mı?

QNB Finansbank mesai saatleri hafta içi 09.00 - 17.00 şeklindedir. Banka hafta içi hizmet verip hafta sonu şubeleri hizmet vermemektedir. Bu sebeple banka şubeleri cumartesi günü açık değildir. Hafta sonu müşteriler ATM’ler ve mobil bankacılık üzerinden hizmet alabilirler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Porno bağımlısı erkek arkadaşını ifşa etti! Çok tehlikeliPorno bağımlısı erkek arkadaşını ifşa etti! Çok tehlikeli
81 ilde uygulanacak! "Gerekli talimatları verdim" 81 ilde uygulanacak! "Gerekli talimatları verdim"
Anahtar Kelimeler:
qnb finans

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İlginizi Çekebilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.