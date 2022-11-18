QNB Finansbank çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? QNB Finansbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank geniş müşteri portföyü ve birçok şubesi ile varlığını sürdüren bir bankadır. Banka müşterileri son dönemlerde internet bankacılığı ve mobil bankacılığı tercih etseler de bazı müşteriler yüz yüze işlemlerini yaptırmayı tercih edebiliyor ya da bazı işlemlerin şubede yapılması gerekebiliyor. Bu nedenle bankaların açılış ve kapanış saatleri, öğle molaları müşteri ve müşteri adayları için önemlidir. QNB Finansbank müşterileri de bankanın mesai saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaktadır.

QNB Finansbank çalışma saatleri nedir?

QNB Finansbank müşterileri bankada işlemlerini halledebilmek için bankanın çalışma saatleri ile ilgili detayları öğrenmek istemektedir. QNB Finansbank açılış saatini kaçırmamak ya da kapanış saatinden önce bankada işlemini halletmek için mesai saatlerini öğrenmek mantıklı olmaktadır. QNB Finansbank çalışma saatleri 09.00 - 17.00 arasındadır. QNB Finansbank müşterileri bu saatler arasında bankadan hizmet alabilirler. Müşteriler bu saatlerin haricinde 24 saat hizmet veren ATM’lerden destek alabilirler.

QNB Finansbank saat kaçta açılıyor?

QNB Finansbank geniş şube ağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. QNB Finansbank mesai başlangıç saati 09.00 olarak belirtilmiştir. QNB Finansbank müşterilerine 09.00 itibarıyla hizmet vermektedir. QNB Finansbank açılış saati, bayram ve özel günler haricinde sabah 09.00 olarak belirlenmiştir. QNB Finansbank öğle arası saatleri, diğer birçok bankada olduğu gibi 12.30 - 13.30 arasında girmektedir. Bu saat aralığında bankanın şubeleri kapalıdır ve çalışan personel bir saat ara vermektedir.

QNB Finansbank saat kaçta kapanıyor?

QNB Finansbank şube çalışma saatleri 09:00 itibarıyla başlar ve kapanış saatine kadar devam eder. QNB Finansbank mesai bitim saati 17.00’dir. QNB Finansbank müşterileri saat en geç 17.00’ye kadar işlemlerini tamamlamalılar. QNB Finansbank kapanış saati, bayram ve özel günlerde farklılık gösterebilmekle beraber genel olarak bu şekildedir.

QNB Finansbank cumartesi günleri açık mı?

QNB Finansbank mesai saatleri hafta içi 09.00 - 17.00 şeklindedir. Banka hafta içi hizmet verip hafta sonu şubeleri hizmet vermemektedir. Bu sebeple banka şubeleri cumartesi günü açık değildir. Hafta sonu müşteriler ATM’ler ve mobil bankacılık üzerinden hizmet alabilirler.



