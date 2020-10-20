QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası, adres ve iletişim bilgileri

QNB Finansbank, toplam 515 şube ve 11,882 çalışanıyla bankacılık işlemlerinizin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için 30 yılı aşkın süredir çalışıyor. Bankacılık işlemlerinizi şube ya da ATM’lere gitmeden, dijital bankacılık veya telefon bankacılığını kullanarak işlemlerinizi bulunduğunuz yerden rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Finansbank müşteri hizmetleri numarası, QNB iletişim gibi merak ettiğiniz iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

QNB Finansbank, müşterilerine sorunsuz bir iletişim sunmak için büyük bir çabayla çalışıyor. Gerek şubelerindeki gerekse müşteri hizmetlerindeki yetkililer, QNB Finansbank müşterilerinin sorunlarına çözüm arıyor, bankacılık işlemlerini gerçekleştiriyor. Finansbank, bankacılık işlemlerinizi sıkıntı yaşamadan ve güvenli bir yolla gerçekleştirmenizi amaçlıyor. Bu doğrultuda ihtiyaç duyabileceğiniz QNB Finansbank müşteri hizmetleri bilgileri ve iletişim seçeneklerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Finansbank iletişim bilgileri…

QNB Finansbank KOBİ’lere özel bir numara da sunuyor: 0850 222 1 900. Bu KOBİ hattıyla uzman müşteri hizmetleri kadrosu KOBİ’ler için hızlı bir hizmet veriyor.

Sesli Yanıt Sistemi, sesinizi tanıyarak size özel menüler sunar, müşteri temsilcisine bağlanmadan pek çok işleminizi gerçekleştirir ve “anında kredi”den ödeme işlemlerine, para transferlerine, kart başvurularına kadar birçok bankacılık işleminizi yapabilirsiniz.

QNB müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0 900 ile son teknolojiyle geliştirilmiş sesli yanıt sistemini de kullanarak birçok işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

KEP adres bilgisi: qnbfinansbank@hs05.kep.tr

QNB Finansbank En Yakın Şube Bilgileri

QNB Finansbank'ın adresinize en yakın şube ve ATM bilgilerine internet bankacılığı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. QNB Finansbank şubeleri hizmet saatleri hafta içi 09:00-12:30 ile 13:30-17:00 arasındadır.

QNB Finansbank'ın size en yakın şubesine ait bilgileri görüntülemek için TIKLAYINIZ!

QNB Finansbank İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Finansbank mail adresi yerine talep ve şikayetlerinizi Bize Ulaşın formunu kullanarak iletebilirsiniz. Kart kayıp/çalıntı işlemleri ya da hesap işlemleriniz iletişim formu üzerinden işleme alınmıyor. Bu işlemler için çağrı merkezini kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank Bize Ulaşın iletişim formu ile mesajınızı iletmek için TIKLAYINIZ!

Finansbank Sosyal Medya Bilgileri

QNB Finansbank’ı sosyal medyada da takip etmek için Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden qnbfinansbank adıyla arama yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Dijital İşlem Kanalları

QNB Finansbank Cep Şubesi

Finansbank cep şubesi ile tüm bankacılık işlemlerinizi günün her saatinde, bulunduğunuz her yerden rahatlıkla yapabilirsiniz. App Store ya da Google Play Store üzerinden QNB Finansbank cep şubeyi indirebilirsiniz. Ya da aynı sayfa üzerinde telefon numaranızı girerek telefonunuza gelecek link ile QNB Finansbank mobil uygulamasını indirebilirsiniz.