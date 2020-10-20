QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası, adres ve iletişim bilgileri

QNB Finansbank, müşterilerine sorunsuz bir iletişim sunmak için büyük bir çabayla çalışıyor. Gerek şubelerindeki gerekse müşteri hizmetlerindeki yetkililer, QNB Finansbank müşterilerinin sorunlarına çözüm arıyor, bankacılık işlemlerini gerçekleştiriyor. Finansbank, bankacılık işlemlerinizi sıkıntı yaşamadan ve güvenli bir yolla gerçekleştirmenizi amaçlıyor. Bu doğrultuda ihtiyaç duyabileceğiniz QNB Finansbank müşteri hizmetleri bilgileri ve iletişim seçeneklerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Finansbank iletişim bilgileri…
QNB Finansbank, toplam 515 şube ve 11,882 çalışanıyla bankacılık işlemlerinizin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için 30 yılı aşkın süredir çalışıyor. Bankacılık işlemlerinizi şube ya da ATM’lere gitmeden, dijital bankacılık veya telefon bankacılığını kullanarak işlemlerinizi bulunduğunuz yerden rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Finansbank müşteri hizmetleri numarası, QNB iletişim gibi merak ettiğiniz iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
2011 yılında “En İyi Çağrı Merkezi” ödülü alan Finansbank telefon bankacılığı, müşteri hizmetleri kalitesini kanıtlamıştır. Bununla da yetinmeyip gün geçtikçe günün teknolojisini hizmetine ekleyen QNB çağrı merkezi numarası: 0850 222 0 900
QNB müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0 900 ile son teknolojiyle geliştirilmiş sesli yanıt sistemini de kullanarak birçok işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Sesli Yanıt Sistemi, sesinizi tanıyarak size özel menüler sunar, müşteri temsilcisine bağlanmadan pek çok işleminizi gerçekleştirir ve “anında kredi”den ödeme işlemlerine, para transferlerine, kart başvurularına kadar birçok bankacılık işleminizi yapabilirsiniz.
QNB Finansbank KOBİ’lere özel bir numara da sunuyor: 0850 222 1 900. Bu KOBİ hattıyla uzman müşteri hizmetleri kadrosu KOBİ’ler için hızlı bir hizmet veriyor.
QNB Finansbank çağrı merkezi 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz uzman bir kadroyla Finansbank müşterilerine hizmet veriyor. Finansbank müşteri temsilcisi gerçekleştireceğiniz görüşmelerde sorunlarınıza çözüm bulmayı amaçlıyor.
QNB Finansbank'ın genel müdürlük iletişim bilgileri şu şekildedir:
Genel müdürlük adresi: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215, Şişli - İstanbul
Genel müdürlük telefon numarası: 0 (212) 318 50 00
QNB Finansbank'ın adresinize en yakın şube ve ATM bilgilerine internet bankacılığı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. QNB Finansbank şubeleri hizmet saatleri hafta içi 09:00-12:30 ile 13:30-17:00 arasındadır.
QNB Finansbank'ın size en yakın şubesine ait bilgileri görüntülemek için TIKLAYINIZ!
Finansbank mail adresi yerine talep ve şikayetlerinizi Bize Ulaşın formunu kullanarak iletebilirsiniz. Kart kayıp/çalıntı işlemleri ya da hesap işlemleriniz iletişim formu üzerinden işleme alınmıyor. Bu işlemler için çağrı merkezini kullanabilirsiniz.
QNB Finansbank Bize Ulaşın iletişim formu ile mesajınızı iletmek için TIKLAYINIZ!
QNB Finansbank’ı sosyal medyada da takip etmek için Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden qnbfinansbank adıyla arama yapabilirsiniz.
Finansbank cep şubesi ile tüm bankacılık işlemlerinizi günün her saatinde, bulunduğunuz her yerden rahatlıkla yapabilirsiniz. App Store ya da Google Play Store üzerinden QNB Finansbank cep şubeyi indirebilirsiniz. Ya da aynı sayfa üzerinde telefon numaranızı girerek telefonunuza gelecek link ile QNB Finansbank mobil uygulamasını indirebilirsiniz.
Bireysel ve KOBİ cep şubesinde farklı işlemler yapabilirsiniz. Cep Şubesi’nde bireysel olarak yapabileceğiniz işlemler:
Hesap işlemleri
Kredi kartı işlemleri
Para transferleri ve ödemeler
Yatırım ve sigorta işlemleri
e-Devlet Kapısı’na giriş
Günün her saati qnbfinansbank.com adresine girerek bilgisayarınızdan ya da tabletinizden bankacılık işlemlerinizi internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. İnternet Şubesi butonuna tıklayarak müşteri numarası veya T.C. kimlik numaranızla "FinansŞifre"nizi tuşlayarak internet şubeye girebilirsiniz.
İnternet şube üzerinden yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
Hesap işlemleri,
Kredi kartı işlemleri,
Para transferleri ve ödemeler,
Yatırım, sigorta ve emeklilik işlemleri
Ayrıca internet sitesi üzerinden ürün ve hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.
Finansbank internet sitesi üzerinden QNB Finansbank insan kaynakları ve duyurular hakkında da haberdar olabilirsiniz.
Finansbank internet sitesi üzerinden adresinize en yakın şube ve ATM'leri bulabilirsiniz.
İnternet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.
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