İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, e-Defter ile Mali Analiz hizmeti ile bankacılık sektöründeki nakit yönetimi çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, firmaların iş yapış süreçlerini kolaylaştıracak bankacılık ürünlerine bir yenisini daha ekledi. e-Defter hizmetini QNB Finansbank iştiraki eFinans’tan alan firmalar, e-Defter’lerinin QNB Finansbank’a sistemsel olarak aktarılmasına izin vererek kredi tekliflerindeki finansal bilgi girişlerini ayrıca bir evrak iletimine gerek kalmaksızın gerçekleştirebiliyor.

Kredi kullanan e-Defter kullanıcıları için tasarlanan "e-Defter ile Mali Analiz" hizmeti sayesinde QNB Finansbank, firmaların bankayla mali veri paylaşım yükünü ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlıyor.

eFinans portalı üzerinden görüntüleme izni veren firmaların defter verileri elektronik ortamda banka sistemine aktarılıyor ve oluşan mali veriler sadece yetkili kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Veri aktarımı dönemsel olarak otomatik gerçekleştiğinden ayrıca evrak takibine gerek kalmıyor ve kredi talebinde bulunan müşterilerin kredi süreçleri kısalıyor. Kullanıcılarına hızlı bir çözüm sunan "e-Defter ile Mali Analiz" hizmetiyle QNB Finansbank, aynı zamanda müşteri bilgilerinin gizliliğine de önem veriyor.