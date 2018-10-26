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QNB Finansbank'tan 1,7 milyar TL net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

QNB Finansbank'tan 1,7 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, yılın 9 aylık döneminde 1,7 milyar TL net kar elde etti.

QNB Finansbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın 9 aylık dönemindeki konsolide olmayan net karı 1 milyar 748 milyon 757 bin TL oldu.

QNB Finansbank, yılın üçüncü çeyreğinde de 615 milyon 721 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti. Banka, geçen yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 232 milyon 873 bin TL, üçüncü çeyreğinde de 422 milyon 906 bin TL konsolide olmayan net kar açıklamıştı.

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QNB finansbank

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