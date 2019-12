QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler

Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ‘Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ kampanyasına Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri de ‘QR Kod Projesi’ ile destek verdi. Proje kapsamında derslik kapılarına QR kodlu kağıtlar yapıştırılarak, cep telefonlarından barkodların okunması ile öldürülen kadınların isimleri ve ölüm nedenlerine ilişkin bilgilere ulaşılması sağlandı.

Türkiye’de her yıl artarak devam eden kadın cinayetleri sayısı bu yılın ilk 11 ayında 305’e ulaşırken, Birleşmiş Milletler tarafından da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında ‘Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ kampanyası düzenleniyor. Kampanyaya İzmir’den destek veren beş üniversiteden biri de Yaşar Üniversitesi oldu. Üç lisenin daha destek verdiği kampanya çerçevesinde 16 gün boyunca kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte lise ve üniversite öğrencileri ayrıca Yaşar Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda bir araya gelerek, toplumsal cinsiyet konusunda bilgi aldılar.

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, düzenlenen atölye çalışmasıyla öğrencilerin kendi sloganlarını oluşturduklarını dile getirdi. Doç. Dr. Toker, “Lise ve üniversite öğrencilerimiz bir arada ortak akıl ve enerji ile oluşturdukları manifesto ve sloganlarını okullarındaki faaliyetlerle destekleyip Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla düzenlenen zirve toplantısında sundular” dedi.