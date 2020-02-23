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Quaden Bayles: Öğrencilerin sataşıp alay ettiği çocuk için 300 bin dolar yardım toplandı

23.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

9 yaşındaki Avustralyalı bir erkek çocuğa okulundaki diğer öğrencilerin sataşması üzerine üzülüp ağladığını gösteren bir video sosyal medyada viral olunca, çocuğu Disneyland'a göndermek için 452 bin Avustralya doları (300 bin ABD doları) yardım toplandı.

Quaden Bayles: Öğrencilerin sataşıp alay ettiği çocuk için 300 bin dolar yardım toplandı

9 yaşındaki Avustralyalı bir erkek çocuğa okulundaki diğer öğrencilerin sataşması üzerine nasıl üzülüp etkilendiğini anlatan bir video sosyal medyada viral olunca, çocuğu Disneyland'a göndermek için 452 bin Avustralya doları (300 bin ABD doları) yardım toplandı.

Yarraka Bayles, cüceliğinden dolayı okuldaki diğer çocukların hedefi haline gelen oğlu Quaden'in ağladığı videoyu paylaşmış ve "Sataşma işte buna yol açıyor" diye yazmıştı. Videoda Quaden ağlıyor ve ölmek istediğini söylüyor.

GoFundMe adlı kitle fonlaması aracılığıyla başlatılan kampanyada, başlangıçta hedeflenen 10 bin doların 30 katı kadar para toplandı.

Videonun sosyal medyada çokça paylaşılması üzerine, Amerikalı komedyen Brad Williams, Quaden'i Disneyland'a göndermek için bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Oyuncu Hugh Jackman Twitter'da paylaştığı mesajda Quaden'e "sandığından daha güçlüsün" diye seslenip, herkese "iyi davranma" çağrısı yaparken, birçok farklı ülkede ebeveynler de kendi çocuklarından mesajlar paylaştı.

Quaden'in annesi Yarraka Bayles, bir basın toplantısı düzenleyerek, oğlunun başına gelenlerin, sataşmanın etkileri konusunda bilinçlenme sağlaması umudunu dile getirdi.

"Zorbalık ve sataşma yüzünden, ayrımcılık yüzünden, ırkçılık yüzünden çok insan kaybediyoruz. Sataşmanın pek çok etkeni var" dedi.

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1230550736360083456

'**İ**ki tarafı keskin bıçak'

Bayles, "Çocuğunu kaybetmek her ebeveynin kabusudur, bu ise benim her gün yaşadığım bir durum" diyen Bayles, intihar girişimlerinin de "çok gerçek olduğunu" söyledi.

"Hem Aborjin hem de engelli olmak iki tarafı keskin bıçak, insanlar bunu anlamıyor. Burada hem ırkçılık var hem de engelli olmaktan kaynaklı ayrımcılık" diye konuştu.

Salı günü sosyal medyada paylaşılan altı dakikalık videoda, Queensland'da yaşayan ve Aborjin kökenli olan Quaden'in annesi, oğlunun her gün maruz kaldığı sataşmalardan söz ediyor.

Quaden videoda ağlarken görülüyor ve annesi "Oğlumu okuldan aldım, bir sataşmaya tanık oldum, müdürü aradım. Veliler, eğitimciler, öğretmenler, herkes bilsin istiyorum, sataşma işte bu etkiye yol açıyor" diye anlatıyor.

"Her gün bir şey oluyor. Bir sataşma, alay etme, isim takma olayı…"

"Çocuklarınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı eğitir misiniz artık?"

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