Qualcomm 5G desteksiz Snapdragon 888 için harekete geçti

Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere akıllı telefon üreticileri yonga seti konusunda büyük sıkıntı içerisinde. Malum son dönemde çip üretiminde bazı stok sıkıntıları mevcut. Bu durum ister istemez akıllı telefon sektörünü de etkiliyor.

Çünkü akıllı telefon sektöründeki pek çok üretici yonga seti ihtiyacını aynı isimden yani Qualcomm’dan karşılıyor. Dolayısıyla Qualcomm’un yaşadığı stok sıkıntısı akıllı telefon sektörünün büyük bir bölümünde hissediliyor.

Qualcomm son dönemde geliştirdiği yonga setlerinde 5G teknolojisine ayrı bir önem vermeye başlamıştı. Fakat bu durum maliyetleri de yükseltti. Yükselen maliyetler de fiyatlara yansıdı.

Henüz dünyanın hiç bir ülkesinde yüzde yüz 5G kullanımı başlamadığından ötürü fiyatların artması hem kullanıcıların, hem de üreticilerin işine gelmiyor. Çünkü 5G desteğiyle gelen telefonu kullanabileceğimiz bir 5G ağı mevcut değil.

LTE DESTEKLİ SNAPDRAGON 888 GERÇEK OLABİLİR

Bu durumu göz önünde bulunduran Qualcomm iddialara göre, 5G desteği olmayan SD888 için harekete geçti. LTE teknolojisini destekleyecek olan yeni SD888 yonga seti, fiyat açısından daha uygun bir etikete sahip olacak.

Peki bunun bize faydası ne? Hemen belirtelim. Muhtemelen 5G desteği olmayan SD888 ile gelen telefonlar, 5G’li versiyonlara nazaran çok daha ucuz olacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

Apple iPhone 12 için flaş bir karar aldı

