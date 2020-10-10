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Qualcomm akıllı telefon üretimine başlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Şirketin özellikle de uygun fiyat üzerinde duracağı söyleniyor. İşte konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar.

Qualcomm akıllı telefon üretimine başlıyor

Snapdragon 875 işlemci beklentileri uzun bir süredir piyasayı domine ediyordu ancak Qualcomm akıllı telefon üretmesi beklenmiyordu. Bahsi geçen işlemcinin en iyisi olacağı ve özellikle de akıllı telefonların hızlarını büyük ölçüde arttıracağı söyleniyordu. Cortex-X1 çekirdiğini de kullanarak rakiplerine fark atması beklenen bu işlemci, daha şimdiden önemli miktarda sipariş aldı bile. Ancak işin asıl tuhaf tarafı bu firmanın da akıllı telefon üretecek olmasıydı.

Qualcomm ile alakalı cep telefonu iddiaları iyiden iyiye güçlenmeye devam ederken, olayın aslına bakmak lazım. Şirket tarafından sızdırılan bilgiler, daha çok oyun cihazı çıkarılacağı yönünde. Eğer akıllı telefon üretilecekse bu kesinlikle oyun odaklı olmalı. En azından Qualcomm şu an için böyle düşünüyor.

Snapdragon 875 ve Asus birleşiminden oluşan bir cihaz bizleri bekliyor olabilir. Üstelik bu ortaklığın önünde hiçbir engel yok. Xiaomi Black Shark, bu piyasayı uzun bir süredir domine ediyor. Asus’un ekran ve diğer konulardaki tecrübesi ile Qualcomm şirketinin işlemci konusundaki gücü birleşirse ortaya hayranlık uyandıracak bir model çıkabilir.

2020 yılı henüz bitmeden böyle bir cihaz gelebilir. Birçok kişinin beklentisi 2020 yılından sonra olacağı yönünde. Mevcut durumun problemleri göz önüne alındığında 2020 sonrasında satışa sunulması daha da muhtemel. Sizce böyle bir ortaklıktan çıkacak cep telefonu alınır mı?

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