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Qualcomm, Apple sayesinde gelirini katladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Yonga seti üreticisi Qualcomm, Apple sayesinde 2020’nin 3. çeyreğinde gelirine gelir ekledi. İşte Qualcomm’un son mali raporları.

Qualcomm, Apple sayesinde gelirini katladı

Geçtiğimiz aylarda Qualcomm-Apple yasal savaşlarda mücadele ediyorlardı. Şimdi ise bu iki şirket iş ortakları oldu diyebiliriz. Apple bu yılki 2020 iPhone’ları için 5G modemler üretmek için Qualcomm’a güvenmek zorunda kaldı. Şimdi, Qualcomm, bu yonga setlerine olan büyük talep sayesinde gelirine gelir katıyor.

Çip üreticisi 5G yonga segmentine milyarlarca dolar yatırım yaptı ve bu strateji nihayet karşılığını veriyor. İmalatçılar, Temmuz’dan 27 Eylül’e kadar olan üç aylık dönem için mali durumunu açıkladı. Sonuçlar oldukça etkileyici ve üç aylık ve yıllık bazda satışlarda kârda iyi bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Qualcomm, bu artışın arkasındaki belirli nedenleri açıklamadı. Bununla birlikte, Reuters’in bir raporu, Apple’ın portföyünde 5G bağlantısıyla gelen ilk cihazlar olan Apple iPhone 12 serisinin,  Q3 2020’nin arkasındaki temel güç olduğunu belirtiyor.
Snapdragon yonga setleri, modemler ve diğer ilgili çözümleri firmaya son çeyrekte 4,97 milyar dolar kar ettirdi. Şirket, 4,59 milyar dolarlık önceki tahminleri aştı.

Analistlere göre Qualcomm bu büyümeyi önümüzdeki çeyreklerde de sürdürecek. FactSet’e göre, 5,71 milyar dolar gelir beklerken, yonga üreticisinin kendisi 6,2 ila 6,8 milyar dolar arasında gelir bekliyor. Şirketin bu tahminlere ulaşmasını veya en azından yaklaşmasını bekliyoruz.

2020’de 5G cihazlarının toplam sevkiyatları söz konusu olduğunda, 175 milyon ile 225 milyon arasında olması gerekiyor. 2021’de 5G gönderileri 500 milyona ulaşacak.

Qualcomm’un yöneticisi ayrıca Qualcomm’un Huawei’ye çip teslim etmek için lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hükümeti henüz yanıt vermedi. Devam eden seçimlerde Joe Biden’ın olası zaferi ile Huawei ile olası müzakereler daha kolay olabilir. Bu kesinlikle beklenmedik bir durum, ancak önümüzdeki yıl Huawei’yi Qualcomm için güçlü bir ortak olarak görebiliriz. Apple iPhone 12 serisi başarılı olursa, şirketin 5G yongalarına olan talep muhtemelen artacaktır.

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