Qualcomm, Apple sayesinde gelirini katladı

Geçtiğimiz aylarda Qualcomm-Apple yasal savaşlarda mücadele ediyorlardı. Şimdi ise bu iki şirket iş ortakları oldu diyebiliriz. Apple bu yılki 2020 iPhone’ları için 5G modemler üretmek için Qualcomm’a güvenmek zorunda kaldı. Şimdi, Qualcomm, bu yonga setlerine olan büyük talep sayesinde gelirine gelir katıyor.

Çip üreticisi 5G yonga segmentine milyarlarca dolar yatırım yaptı ve bu strateji nihayet karşılığını veriyor. İmalatçılar, Temmuz’dan 27 Eylül’e kadar olan üç aylık dönem için mali durumunu açıkladı. Sonuçlar oldukça etkileyici ve üç aylık ve yıllık bazda satışlarda kârda iyi bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Qualcomm, bu artışın arkasındaki belirli nedenleri açıklamadı. Bununla birlikte, Reuters’in bir raporu, Apple’ın portföyünde 5G bağlantısıyla gelen ilk cihazlar olan Apple iPhone 12 serisinin, Q3 2020’nin arkasındaki temel güç olduğunu belirtiyor.

Snapdragon yonga setleri, modemler ve diğer ilgili çözümleri firmaya son çeyrekte 4,97 milyar dolar kar ettirdi. Şirket, 4,59 milyar dolarlık önceki tahminleri aştı.