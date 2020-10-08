Qualcomm ASUS ile kendi telefonunu üretebilir!

Qualcomm, Snapdragon serisi işlemciler ile Android telefonlara güç veriyor. Son zamanlarda MediaTek'in Dimensity atağı ise mobil işlemci pazarındaki rekabeti daha da artırmış durumda. Huawei ve Apple da kendi işlemcileriyle bu pazarda yer alıyor. Hal böyle olunca, Qualcomm'dan farklı atılımlar bekleniyor. Tayvanlı Digitimes'ın haberine göre Qualcomm bu atılımı yapmak üzere. Hem de kendine ait bir telefonla.

QUALCOMM KENDİ TELEFONU İÇİN ASUS İLE ANLAŞTI MI?

Haberdeki iddialara göre, Qualcomm, kendi telefonunu üretmeye başlayacak. Bu telefonlar, oyuncu telefonu olarak listelenecek. Bunun için ise işlemci üreticisi firma, ROG serisi oyuncu telefonları üreten ASUS ile iş birliğine gidecek. ASUS telefonun tasarımından ve donanımını geliştirmekten, Qualcomm ise endüstriyel tasarımdan ve Snapdragron 875'in optimize edilmesini sağlayacak yazılımın optimizasyonundan sorumlu olacak. Qualcomm oyuncu telefonu böylece gerçeğe dönüşecek. En azından iddialar bu yönde.

YARISI ASUS'UN YARISI QUALCOMM'UN

ASUS ve Qualcomm'un yılda yaklaşık 1 milyon adet akıllı telefon üreteceği söyleniyor. Bu akıllı telefonların yüzde 50'si ASUS ROG adına, geri kalan yüzde 50'si ise Qualcomm adına markalandırılacak. Telefonların özellikleri ise henüz belli değil. Beklentiler telefonların 2020 sonuna kadar piyasaya sürülmesinden yana.

