HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Qualcomm ASUS ile kendi telefonunu üretebilir!

Qualcomm ASUS ile kendi telefonunu üretebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Qualcomm için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Digitimes'ın haberine göre Snapdragon 875'i tanıtmaya hazırlanan Qualcomm, kendi akıllı telefonunu üretecek. Üstelik Qualcomm'a bu anlamda destek olacak firma, iddialara bakılırsa ASUS'un ta kendisi.

Qualcomm ASUS ile kendi telefonunu üretebilir!

Qualcomm, Snapdragon serisi işlemciler ile Android telefonlara güç veriyor. Son zamanlarda MediaTek'in Dimensity atağı ise mobil işlemci pazarındaki rekabeti daha da artırmış durumda. Huawei ve Apple da kendi işlemcileriyle bu pazarda yer alıyor. Hal böyle olunca, Qualcomm'dan farklı atılımlar bekleniyor. Tayvanlı Digitimes'ın haberine göre Qualcomm bu atılımı yapmak üzere. Hem de kendine ait bir telefonla.

QUALCOMM KENDİ TELEFONU İÇİN ASUS İLE ANLAŞTI MI?

Haberdeki iddialara göre, Qualcomm, kendi telefonunu üretmeye başlayacak. Bu telefonlar, oyuncu telefonu olarak listelenecek. Bunun için ise işlemci üreticisi firma, ROG serisi oyuncu telefonları üreten ASUS ile iş birliğine gidecek. ASUS telefonun tasarımından ve donanımını geliştirmekten, Qualcomm ise endüstriyel tasarımdan ve Snapdragron 875'in optimize edilmesini sağlayacak yazılımın optimizasyonundan sorumlu olacak. Qualcomm oyuncu telefonu böylece gerçeğe dönüşecek. En azından iddialar bu yönde.

ASUS ROG

YARISI ASUS'UN YARISI QUALCOMM'UN

ASUS ve Qualcomm'un yılda yaklaşık 1 milyon adet akıllı telefon üreteceği söyleniyor. Bu akıllı telefonların yüzde 50'si ASUS ROG adına, geri kalan yüzde 50'si ise Qualcomm adına markalandırılacak. Telefonların özellikleri ise henüz belli değil. Beklentiler telefonların 2020 sonuna kadar piyasaya sürülmesinden yana.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
iPhone 13 hakkında çarpıcı paylaşım! Bu kez daha farklı olabiliriPhone 13 hakkında çarpıcı paylaşım! Bu kez daha farklı olabilir
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiasıŞoke eden Ali Kırca öldü iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Story alanında ben de varım dedi
Google'dan hikayeler kararı! Tıpkı Instagram'a benzeyecek
Google Chrome güvenliği arttırdı
Google Chrome'a yeni güncelleme!
Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları
Apple'ın yeni 'yıldızları' Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatları
Çarpıcı paylaşım! Apple iPhone 13 ile çentiği yenileyebilir
iPhone 13 hakkında çarpıcı paylaşım! Bu kez daha farklı olabilir
Razer dünyanın ilk ışıklı kredi kartını üretti!
Karşınızda dünyanın ilk ışıklı kartı!
James Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladı
NASA'nın uzaydaki gözü kritik testi tamamladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.