Qualcomm CEO’sundan çip krizi açıklaması

Amon, Güney Kore’den gelen haberlere göre yaptığı açıklamada, “Arz, bu yıl 2020’ye göre iyileşti ve durumun 2022’de, özellikle 2020’ye kıyasla daha da iyileşmesi bekleniyor” dedi.

INTEL CEO'SU İLE ÇELİŞTİ

2 Aralık’ta verilen bu açıklama, küresel çip sıkıntısının 2023’e kadar devam etmesini bekleyen Intel CEO’su Pat Gelsinger’in yaptığı önceki açıklamalarla çelişiyor. Aynı zamanda, ARM CEO’su Simon Segars, durumun şu anda olduğundan daha da kötüleşmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Genel olarak çip krizi nedeniyle, akıllı telefon markaları cihazlarına yerleştirmek ve pazar talebini karşılamak için yeterli yongayı tedarik edemedi. Ancak MediaTek gibi bazı çip üreticileri, kıtlığın yarattığı talep ve arz açığı sayesinde pazar paylarında bir büyüme gördü.

SNAPDRAGON 8 GEN 1 TANITILDI

Bu haftanın başlarında Qualcomm, 4 nanometre düğümü kullanılarak yalnızca Samsung Foundries tarafından üretilen en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini tanıttı.

Getiri oranları, Qualcomm’un önümüzdeki yıl pazar taleplerini karşılayıp karşılamayacağını belirleyeceğinden, bu ortaklık Qualcomm için çok önemli olacak.

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