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Qualcomm'dan orta segment telefonlar için yeni işlemci: Snapdragon 732G

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Qualcomm, önceki nesle kıyasla yükseltilmiş GPU ve CPU sunan Snapdragon 730G’nin halefi Snapdragon 732G yonga setini bugün tanıttı.

Qualcomm'dan orta segment telefonlar için yeni işlemci: Snapdragon 732G

Önceki modeldeki 2,2 GHz ve Adreno 618 GPU ile karşılaştırıldığında, 732G’de 2,3 GHz’e kadar olan birincil CPU çekirdek saat hızı, grafik işlemede yüzde 15 iyileştirme sunuyor.

730G’ye benzer şekilde, Qualcomm Snapdragon Elite Oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca bu yonga setinde 4. nesil Qualcomm AI Engine Qualcomm Snapdragon X15 LTE Modem de yer alıyor.

SNAPDRAGON 732G 2020 BİTMEDEN TELEFONLARA GELECEK

Grafik performansında gözle görünür performans artışı sunan bu yonga seti 2020’nin son çeyreğinde tanıtılacak olan orta segment Android telefonlara güç verecek. Güncel kablosuz bağlantı Wi-Fi 6’yı da destekleyen bu yonga seti kamera konusunda da selefinden daha iyi performans sunuyor.

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