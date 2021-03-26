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  4. Qualcomm'dan Snapdragon 780G duyurusu geldi! Mi 11 Lite'da kullanılabilir

Qualcomm'dan Snapdragon 780G duyurusu geldi! Mi 11 Lite'da kullanılabilir

26.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Qualcomm, Snapdragon 780G'yi lanse etti. 5nm üretim sürecinden çıkan yeni akıllı telefon işlemcisinin, 29 Mart'ta tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite'da kullanılma ihtimali oldukça yüksek.

Qualcomm'dan Snapdragon 780G duyurusu geldi! Mi 11 Lite'da kullanılabilir

Qualcomm Snapdragon 888 sonrası, amiral gemisi seviyesinde olmasa da yeni bir işlemci için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde bir oyun konsolu üreteceği iddia edilen Qualcomm, orta-üst seviye akıllı telefonlarda kullanılması beklenen Snapdragon 780G işlemcisini tanıttı.

SNAPDRAGON 780G'NİN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 780G, 5nm üretim süreciyle gelen bir işlemci. Snapdragon 765G / 768G'nin devamı niteliğinde olan 780G, dört adet Cortex-A78 ile 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerini bir araya getiriyor. Qualcomm, yeni mimariye sahip Qualcomm Kryo 670 CPU'nun yüzde 40'a varan performans artışı sağladığını söylüyor. Adreno 642 GPU kullanan Snapdragon 780G, Snapdragon X53 5G modeli sayesinde 5G desteği de sunuyor. Qualcomm Hexagon 770 yapay zeka işlemcisi ve 6. nesil Qualcomm yapay zeka motoru da bu noktada unutulmuyor.

XİAOMİ Mİ 11 LİTE'IN KALBİNDE OLABİLİR

480 fps ağır çekim video kaydına ve 144 Hz Full HD+ ekranlara destek veren Snapdragon 780G'nin çıkış tarihi belli değil. Fakat bu işlemciye sahip ilk akıllı telefonların önümüzdeki üç ay içinde çıkacağı söyleniyor. Bu telefonlardan biri, 29 Mart'ta görücüye çıkması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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