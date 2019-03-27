HABER

Qualcomm ile Apple arasındaki patent kavgası büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 02:49 | Son Güncelleme

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki patent kavgasında, Qualcomm'u bir başvurusunda haklı diğer başvurusunda ise haksız buldu - İdari yargıcın aldığı kararın komisyon tarafından onaylanması durumunda, bazı iPhone modellerinin üretildiği Çin'den ABD'ye ithalatın yasaklanabileceği belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki yasal anlaşmazlıklar devam ederken, her iki şirketin de patent ihlali konusunda birer davada haklı bulunduğu bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından dün alınan iki karar, teknoloji piyasalarında geniş şekilde yankılandı.

İdari Yargıç MaryJoan McNamara tarafından alınan ilk kararda, çip üreticisi Qualcomm'un patent ihlali başvurusu haklı bulunarak, Apple'ın bazı telefon modellerinin Çin'den ABD'ye ithal edilmesinin yasaklanması tavsiye edildi.

- İthalat yasağı kararını komisyon verecek

Ancak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun, İdari Yargıç McNamara'nın kararını ayrıca inceleyeceği ve bu inceleme sonucunda bazı iPhone modellerinin ABD'ye ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağına karar verileceği belirtildi.

Ticaret Komisyonu, bu karardan kısa bir süre sonra, Qualcomm'un Apple aleyhine yaptığı bir başka patent ihlali başvurusu hakkında "Qualcomm'un iddiasının geçersiz olduğuna" hükmetti.

Böylece iki ayrı patent ihlali kararında Qualcomm bir başvurusunda haklı, diğerinde haksız bulunmuş oldu.

Geçen hafta San Diego’da görülen davada Güney Kaliforniya yerel mahkeme jürisi Apple’ın iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerinde Qualcomm’a ait U.S. 8,838,949 ve U.S. 9,535,490 No’lu patentlerinin, Apple iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinde de U.S. 8,633,936. No’lu patentinin izinsiz kullanıldığı kararına varmıştı.

Daha önce de Çin’de bir mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı.

Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple'ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor.

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardıYangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Güngören'de mobilya imalathanesinde yangınGüngören'de mobilya imalathanesinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Apple Qualcomm

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vinç ve kepçe denize devrildi! Operatör ölümden son anda kurtuldu!

Vinç ve kepçe denize devrildi! Operatör ölümden son anda kurtuldu!

Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.