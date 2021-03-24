Qualcomm, Nintendo Switch'e Android'li rakip geliştiriyor iddiası!

Nintendo Switch oyun konsolu, taşınabilir oyun konsolları arasında dikkat çeken bir etki yarattı. Nintendo, Switch sonrası Switch Lite adında bir oyun konsolu daha çıkardı. Ancak görünüşe bakılırsa Switch'e akıllı telefon sektöründen yakından tanıdığımız yeni bir rakip gelecek. Üstelik bu rakip, çıkan bir habere göre Qualcomm tarafından üretilecek.

'QUALCOMM NİNTENDO SWİTCH'E RAKİP OLUYOR'

Android Police'ın iddiasına göre, Qualcomm Nintendo Switch'e rakip bir taşınabilir oyun konsolu geliştiriyor. ''Nihai olmayan görüntülerini görebildiğimiz ancak paylaşamadığımız cihaz'' ifadesini kullanan Android Police'e göre, konsolun çıkarılabilir kontrolcüleri olacak ve iri bir akıllı telefona benzeyecek. Daha kalın bir tasarım, daha iyi bir soğutma performansı sağlayacak. İddialara bakılırsa 6,65 inçlik 1080P ekrana ev sahipliği yapacağı söylenen konsol, Quick Charge teknolojisi ile desteklenen 6.000 mAh'lik bir pil ile gelecek.

NE ZAMAN PİYASAYA SÜRECEK, FİYATI NE OLACAK?

İddiaya bakılırsa konsol, TV ya da monitöre kablo aracılığıyla bağlanabilecek. Ancak bunun mini HDMI aracılığıyla mı yoksa USB Type-C aracılığıyla mı gerçekleştirileceğini henüz bilinmiyor. Söylenti, Qualcomm'un taşınabilir konsolunun Android 12'yi özelleştirilmiş bir başlatıcı ile çalışacağını ve Google'ın Play uygulamalarını ve hizmetlerini destekleyeceğini bildiriyor. Qualcomm'un yeni cihazını, 2022'nin 1. çeyreğinde piyasaya süreceği iddia ediliyor. Şirketin hedeflediği fiyatın 300 dolar olacağı tahmin ediliyor.

