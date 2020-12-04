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Qualcomm oyun telefonu hakkında konuştu

04.12.2020 09:09 | Son Güncelleme:
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Qualcomm oyun telefonu hakkında konuştu

Qualcomm oyun telefonu geliştirdiğine yönelik iddialara karşı cevap verdi. Bakalım donanım devinden yakında oyuncu telefonu görecek miyiz?

2021 yılı amiral gemisi modellerine güç verecek olan Snapdragon 888 kısa süre önce piyasaya sürüldü. Dürüst olmak gerekirse, benzeri görülmemiş bir performans artışı sağlayan devrim niteliğindeki bir çip olarak karşımıza çıktı.

Qualcomm, etkinliğin ilk gününde medya ile iletişim kurarken birçok soruyu yanıtladı. Bu süreçte Qualcomm oyun telefonu üreteceği iddialarına da cevap verdi.

Hatırlayacağınız üzere ekim ayında, Qualcomm’un kendi akıllı telefonunu geliştirdiğine yönelik söylentiler vardı. O zaman, donanımın tasarlanması ve geliştirilmesinden ASUS’un sorumlu olacağı söyleniyordu. Bunun makul bir seçim olduğunu düşünüyorduk çünkü ASUS ve ROG departmanı bir süredir oyun ürünleri yapmakta uzmanlaştı.

'AKILLI TELEFON YAPMAK İÇİN HİÇBİR BAHANE KULLANMAYACAĞIZ'

Qualcomm Başkanı An Meng, ortaklarının ileri teknolojiyi daha iyi göstermeleri için çok sayıda genel sürüm prototipi oluşturduklarını açıkladı. “Gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz. Ama asla açık pazarda satılmayacaklar.” ifadesini kullandı.

An Meng, bu halka açık referans ürünlerinin tüketici pazar standartlarına göre tanımlanmadığını ve tasarlanmadığını vurguladı. Ayrıca, Meng “İş modelini değiştirme niyetinde değiliz. Teknoloji gösterimi dışında, akıllı telefon yapmak için hiçbir bahane kullanmayacağız.” dedi.

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Dürüst olmak gerekirse, bu etkinlikte Qualcomm’un Snapdragon 875 yonga setini ve kendi oyun telefonunu ortaya çıkaracağını düşünüyorduk. Ancak şimdi, iş modelini değiştirmek istemediğini iddia eden Qualcomm’dan oldukça farklı atılımlar gördük. Bakalım donanım devi önümüzdeki yıllarda bu görüşünü değiştirip telefon işine girecek mi?

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