Qualcomm, Samsung’u seçti iddiası

SD 750G’nin selefi Snapdragon 730G gibi maliyeti düşürmek için 8nm üretim işlemini kullanılarak yapılacağı söyleniyor. Bu yeni yonga seti daha iyi CPU, grafikler ve AI performansı gibi başka yerlerde de iyileştirmeler sunacak. Çipin içine yerleştirilmiş X52 5G modem, hem mmWave hem de sub-6 5G’yi destekleyecek.

GALAXY A42 SD 750G İLE GELEBİLİR

Xiaomi Mi 10T Lite’ın gücünü bu yonga setinden alacağı doğrulanmıştı. Şimdi ise Samsung bu yonga setini üreteceği için Galaxy A42 modelinde SD 750G’ye yer verme şansına sahip olacak.

TrendForce’a göre, TSMC şu anda pazarın yüzde 53,9’una sahip. Samsung’un pazar payı yüzde 17,4. Ancak önümüzdeki yıl Samsung’un payının yüzde 20’nin üzerine çıkması bekleniyor. Aynı zamanda, Samsung’un Exynos yonga setlerini daha fazla mobil satıcıya satarak Qualcomm tarafından üretilen yongaların artan fiyatlarından yararlanmak istediği söyleniyor.

SNAPDRAGON 750G NELER SUNACAK?

SD 750G yonga seti Snapdragon 730G’ye kıyasla yüzde 20’ye kadar performans sağlayan Kryo 570 çekirdeklerine sahip. Grafik tarafında Adreno 619 GPU ise Snapdragon 730G’ye kıyasla yüzde 10’a kadar daha iyi grafik işleme vaat ediyor. Bu grafik birimi sorunsuz, düşük gecikmeli oyun deneyimi için Qualcomm Snapdragon Elite Gaming özellikleri sunuyor.