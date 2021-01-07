Qualcomm Snapdragon 480’i tanıttı

MediaTek giriş segmentinde sunduğu Dimensity yongalarıyla pazar geneline hitap etmeye başlayınca Qualcomm da kolları sıvadı.
ABD merkezli yonga seti üreticisi geçtiğimiz gün giriş segmentine hitap eden 5G destekli ilk yongası olan SD480’i tanıttı.
Dilerseniz aşağıdan SD480’in tüm özelliklerine göz atabilirsiniz.
İŞTE SNAPDRAGON 480 ÖZELLİKLERİ
- 2 GHz’e kadar 2 x Kryo 540 Prime CPU (A76 tabanlı) + 1,8 GHz’e kadar 6x Kryo 560 CPU (A55 tabanlı)
8nm işlem teknolojisi
- Dahili Qualcomm Snapdragon X51 5G modem-RF sistemi
- Dinamik Spektrum Paylaşımı, mmWave: 200 MHz bant genişliği, 2 × 2 MIMO Alt-6 GHz: 100 MHz bant genişliği, 4 × 4 MIMO, Qualcomm 5G PowerSave, Qualcomm Akıllı İletim teknolojisi, Qualcomm Geniş Bant Zarf İzleme, Qualcomm Signal Boost uyarlamalı anten ayarı
Qualcomm Adreno 619 GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1
- H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 ve VP9 oynatma
- Qualcomm Aqstic ses codec’i (WCD9385’e kadar), Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD + N), Oynatma: -108dB, Yerel DSD desteği, 384 kHz / 32-bit’e kadar PCM, Özelleştirilebilir “Altın Kulaklar” filtresi
64MP’e kadar kamera desteği!
- 25MP + 13MP çift kamera, 64MP’ye kadar tek kamera, Qualcomm Spectra 345 Görüntü Sensörü İşlemcisi (14 bit üçlü ISP), 1080p Tek Video Yakalama @ 60 FPS, 1080p Çift Video Yakalama @ 30 FPS, 720p Üçlü Video Yakalama @ 30 FPS, Ağır Çekim video çekimi 720p @ 120 FPS
Full HD çözünürlüğünde 120Hz tazeleme desteği
- Qualcomm Hexagon 686 İşlemci, Altıgen Skaler Hızlandırıcı, Qualcomm Hexagon Vector eXtensions (HVX)
- LPDDR4x 2133MHz, 2x16bit bellek
- 802.11ax (Wi-Fi 6), Tümleşik 802.11ac Wave 2 x 2 MU-MIMO, 2,4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.1, NFC
- Çift frekans desteği, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC ve SBAS
- eMMC, UFS 2.2, USB-C
- Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisi
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