HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Qualcomm Snapdragon 480’i tanıttı

Qualcomm Snapdragon 480’i tanıttı

07.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Qualcomm Snapdragon 480’i tanıttı

Yonga seti pazarında MediaTek ile birlikte sektörün yükünü çeken Qualcomm, sonunda giriş segmenti cihazlar için de 5G destekli bir yonga seti tanıttı. Bilindiği üzere Qualcomm şimdiye kadar giriş segmentinde 5G desteği sunmuyordu.

MediaTek giriş segmentinde sunduğu Dimensity yongalarıyla pazar geneline hitap etmeye başlayınca Qualcomm da kolları sıvadı.

ABD merkezli yonga seti üreticisi geçtiğimiz gün giriş segmentine hitap eden 5G destekli ilk yongası olan SD480’i tanıttı.

Dilerseniz aşağıdan SD480’in tüm özelliklerine göz atabilirsiniz.

Qualcomm Snapdragon 678 tanıtıldı! İşte özellikleriQualcomm Snapdragon 678 tanıtıldı! İşte özellikleri

İŞTE SNAPDRAGON 480 ÖZELLİKLERİ

  • 2 GHz’e kadar 2 x Kryo 540 Prime CPU (A76 tabanlı) + 1,8 GHz’e kadar 6x Kryo 560 CPU (A55 tabanlı)
    8nm işlem teknolojisi
  • Dahili Qualcomm Snapdragon X51 5G modem-RF sistemi
  • Dinamik Spektrum Paylaşımı, mmWave: 200 MHz bant genişliği, 2 × 2 MIMO Alt-6 GHz: 100 MHz bant genişliği, 4 × 4 MIMO, Qualcomm 5G PowerSave, Qualcomm Akıllı İletim teknolojisi, Qualcomm Geniş Bant Zarf İzleme, Qualcomm Signal Boost uyarlamalı anten ayarı
    Qualcomm Adreno 619 GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1
  • H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 ve VP9 oynatma
  • Qualcomm Aqstic ses codec’i (WCD9385’e kadar), Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD + N), Oynatma: -108dB, Yerel DSD desteği, 384 kHz / 32-bit’e kadar PCM, Özelleştirilebilir “Altın Kulaklar” filtresi
    64MP’e kadar kamera desteği!
  • 25MP + 13MP çift kamera, 64MP’ye kadar tek kamera, Qualcomm Spectra 345 Görüntü Sensörü İşlemcisi (14 bit üçlü ISP), 1080p Tek Video Yakalama @ 60 FPS, 1080p Çift Video Yakalama @ 30 FPS, 720p Üçlü Video Yakalama @ 30 FPS, Ağır Çekim video çekimi 720p @ 120 FPS
    Full HD çözünürlüğünde 120Hz tazeleme desteği
  • Qualcomm Hexagon 686 İşlemci, Altıgen Skaler Hızlandırıcı, Qualcomm Hexagon Vector eXtensions (HVX)
  • LPDDR4x 2133MHz, 2x16bit bellek
  • 802.11ax (Wi-Fi 6), Tümleşik 802.11ac Wave 2 x 2 MU-MIMO, 2,4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.1, NFC
  • Çift frekans desteği, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC ve SBAS
  • eMMC, UFS 2.2, USB-C
  • Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisi

Facebook 2008 ve 2020 yılları arasında korkunç bir değişim yaşadı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Vivo X60 Pro Plus ilgi göreceğe benziyorVivo X60 Pro Plus ilgi göreceğe benziyor
Kafirun suresinin anlamı ve tefsiriKafirun suresinin anlamı ve tefsiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Vivo X60 Pro Plus ilgi göreceğe benziyor

Vivo X60 Pro Plus ilgi göreceğe benziyor

Bitcoin sert düşüş ile gündemde

Bitcoin sert düşüş ile gündemde

İddia: iPhone 13 Pro modellerinin ekranı Samsung'a emanet!

İddia: iPhone 13 Pro modellerinin ekranı Samsung'a emanet!

Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları

Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları

Pinterest hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Pinterest hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Papara hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Papara hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.