Qualcomm Snapdragon 720G yonga setini tanıttı

Qualcomm’un yeni yonga setinde 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 çekirdekleri yer alıyor. 8nm üretim süreci ile üretilen bu yonga seti 8 GB RAM’e kadar destek veriyor.

Grafik biriminde ise OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP ve Vulkan(R) 1.1 desteği olan Adreno 618 GPU’ya yer veren Qualcomm, kamera konusunda da oldukça iddialı özellikler sunuyor. Yonga seti tek kamera kurulumunda 32 Megapiksel çözünürlüğe kadar destek veriyor.

Qualcomm Spectra 350L Dual 14-bit ISPs sayesinde 16 Megapiksel + 16 Megapiksel çift kamera kurulumuna da destek veren yonga seti 4K çözünürlüğünde 30 FPS hızında videolar çekebiliyor. 1080P çözünürlükte ise 120 FPS videoların çekilebildiğini belirtelim.

Ekran konusunda ise yonga setimiz 2520 x 1080 çözünürlük ve 90/120 Hz tazeleme oranını destekliyor. Ayrıca 10 Bit renk derinliğine ve HDR10’a destek sunuyor. HDR10 desteğinin oyunlarda da geçerli olduğunu belirtelim.

Qualcomm Snapdragon X15 LTE modem ile 800 Mbps indirme ve 150 Mbps yükleme hızı sunan yonga seti 4×4 MIMO

bağlantısına sahip. Hızlı şarj konusunda Qualcomm Quick Charge 4 ile gelen yonga seti çift sim kart desteğine de sahip.Bluetooth 5.1 teknolojisi ile bağlantı konusunda üst düzey deneyim sunan SD 720G, 2020 yılı içerisindeki orta segmentte yer alacak olan Android telefonlarda kullanılacak.

Redmi Note 8 Pro vs Oppo A9 2020 Hangisi daha iyi?

