HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Qualcomm Snapdragon 778G 5G duyuruldu! Honor 50'ye güç verebilir

Qualcomm Snapdragon 778G 5G duyuruldu! Honor 50'ye güç verebilir

20.05.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Qualcomm, akıllı telefonlara güç verecek Snapdragon 778G 5G işlemcisini duyurdu. Snapdragon 778G 5G işlemcisi iddialara göre ilk kez Honor 50'de kullanılabilir.

Qualcomm Snapdragon 778G 5G duyuruldu! Honor 50'ye güç verebilir

Qualcomm Snapdragon serisi işlemciler ile Android akıllı telefonlara güç veriyor. Firmanın en güçlü işlemcileri 8 serisi altında toplanırken, 7 serisi altında daha uygun fiyatlı, daha az performanslı ve genellikle orta seviye telefonlarda rastladığımız işlemciler yer alıyor. Qualcomm'un bu süre zarfında 7 serisine yeni bir işlemci ekleyeceği konuşuluyordu. Bu işlemcinin 775G adını taşıması beklenirken, Snapdragon 778G 5G sürprizi yaşandı.

İŞTE QUALCOMM SNAPDRAGON 778G 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 778G 5G işlemcisi Qualcomm tarafından tanıtıldı. SM7325 model numarasına sahip yeni işlemci, 2.4 GHz hızında çalışıyor ve Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10 + ve HDR10 için destek sağlayan Adreno 642L GPU ile birlikte geliyor. Snapdragon Elite Gaming de bu noktada unutulmuyor.

778G işlemcisi

Snapdragon 778G 5G işlemcisine sahip telefonlar, 144 Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği ile Full HD+ çözünürlüğü destekleyebiliyor. Ayrıca 192 megapiksele kadar tek kamerayı, biri 36 megapiksele kadar, diğeri 22 megapiksel olmak üzere çift kamera sistemini ve 22 megapiksele kadar üçlü kamera sistemini destekliyor. Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisini de destekleyen işlemcide 5G bağlantısı için ise Snapdragon X53 5G modem bulunuyor.

POCO M3 Pro 5G, Dimensity 700’ü tercih ettiPOCO M3 Pro 5G, Dimensity 700’ü tercih etti

HONOR 50 BİR İLK OLABİLİR DENİLMİŞTİ

Daha önce, Qualcomm'un Snapdragon 775G adında yeni bir işlemci üreteceği ve bu işlemciyi ilk olarak Honor 50'nin kullanacağı iddia ediliyordu. Fakat Snapdragon 778G 5G'nin tanıtılmasıyla bu iddiaların seyri de değişmiş gibi görünüyor. Zira yeni bir iddia göre, Honor 50'nin Snadpragon 778G 5G işlemcisini kullanacak ilk telefon olduğu söyleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G ve yerli uydu açıklaması!Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G ve yerli uydu açıklaması!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap

Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.