Qualcomm Snapdragon 778G 5G duyuruldu! Honor 50'ye güç verebilir

Qualcomm Snapdragon serisi işlemciler ile Android akıllı telefonlara güç veriyor. Firmanın en güçlü işlemcileri 8 serisi altında toplanırken, 7 serisi altında daha uygun fiyatlı, daha az performanslı ve genellikle orta seviye telefonlarda rastladığımız işlemciler yer alıyor. Qualcomm'un bu süre zarfında 7 serisine yeni bir işlemci ekleyeceği konuşuluyordu. Bu işlemcinin 775G adını taşıması beklenirken, Snapdragon 778G 5G sürprizi yaşandı.

İŞTE QUALCOMM SNAPDRAGON 778G 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 778G 5G işlemcisi Qualcomm tarafından tanıtıldı. SM7325 model numarasına sahip yeni işlemci, 2.4 GHz hızında çalışıyor ve Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10 + ve HDR10 için destek sağlayan Adreno 642L GPU ile birlikte geliyor. Snapdragon Elite Gaming de bu noktada unutulmuyor.

Snapdragon 778G 5G işlemcisine sahip telefonlar, 144 Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği ile Full HD+ çözünürlüğü destekleyebiliyor. Ayrıca 192 megapiksele kadar tek kamerayı, biri 36 megapiksele kadar, diğeri 22 megapiksel olmak üzere çift kamera sistemini ve 22 megapiksele kadar üçlü kamera sistemini destekliyor. Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisini de destekleyen işlemcide 5G bağlantısı için ise Snapdragon X53 5G modem bulunuyor.