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Qualcomm, Snapdragon 8150 ismine sıcak bakmıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.11.2018 09:14 | Son Güncelleme

Şu aralar yeni nesil yonga seti üzerindeki çalışmalarını sürdüren Qualcomm’un Snapdragon 8150 ismini kullanmayacağı ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Qualcomm, Snapdragon 8150 ismine sıcak bakmıyor

Kısa süre önce gerçekleşen Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde Qualcomm’un yeni nesil üst segment yonga setleri tanıtılmıştı. Yeni hücresel veri teknolojisi 5G’yi de destekleyecek olan bu yonga setleri için Snapdragon 8150 ismi ön plana atıldı. Fakat görünen o ki Qualcomm bu ismi pazarlama alanında kullanmaya pek de sıcak bakmıyor.

Yonga seti sektöründe pazarın önemli bir bölümünü elinde bulunduran Qualcomm, şimdiye kadar üst segmentteki yonga setlerini 8XX olarak isimlendirmişti. Snapdragon 810, 820, 821, 835 ve 845 gibi. Yeni gelen yonga setinin ise Snapdragon 855 olarak isimlendirileceği düşünülüyordu.

Fakat sonradan ortaya Snapdragon 8150 ismi atıldı. Fakat PCMag’e göre SM8150 yeni yonga setinin içsel bir ifadesi. Qualcomm bu ismi pazarlama alanında kullanmak istemiyor.

Şimdilik yeni yonga setinde kullanılacak olan isim netleşmiş değil. Fakat 5G destekli olması sebebiyle Snapdragon 5XXX’li bir ifadenin kullanılabileceğine dair bazı söylentiler mevcut.

Öte yandan Snapdragon 855 ve Snapdragon 955 isimleri de ön plana çıkıyor. Fakat henüz hiçbiri kesinleşmiş değil. 5G ile yeni bir nesle başlangıç yapılacağı için Qualcomm’un 8XX’li bir isim tercih etmesi beklenmiyor. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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Qualcomm güncelleme

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