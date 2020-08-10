Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti üzerinde çalışıyor

Snapdragon 865 Plus’ı geçtiğimiz hafta duyuran Qualcomm’un, SD 860 ile yine üst düzey performans sunması bekleniyor. OPPO ile görüştüğü söylenen Qualcomm’un, yeni yonga seti ile birlikte SD 765G ile SD 865 yonga setleri arasında bir performans sunacağı söyleniyor.

UYGUN FİYATLI AMİRALLER SNAPDRAGON 860 KULLANACAK

999 dolar bandını aşan amiral gemisi modelleri 2021 yılında maalesef ki direkt olarak 1.099 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. SD 875’in maliyetinin bu denli yüksek olması kullanıcılara yansıyacak. Ancak tepe model telefon almak ancak 999 dolar bandında kalmak isteyen müşteriler için SD 860 ideal bir çözüm olarak sunulacak.

Şimdilik Qualcomm ‘un yeni yonga setinin 7nm veya en iyi ihtimal 5nm üretim süreci ile üretilmesi bekleniyor. Yeni yonga setinin SD 865 Plus gibi 3.1 GHz bandında değil de 2.8 veya 2.9 GHz bandında çalışacağı söyleniyor.

Qualcomm’un 2020 bitmeden yeni yonga setini tanıtacağını düşünüyoruz. Hatta iddialar doğruysa SD 860’lı ilk telefon muhtemelen OPPO cephesinden gelecektir.

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