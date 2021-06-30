Qualcomm Snapdragon 888+'ın teknik özellikleri neler?

Bilindiği üzere şimdiye kadar Qualcomm cephesindeki en güçlü yonga unvanı Snapdragon 888'de.
ABD merkezli çip geliştiricisi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da “+” segmenti için 2. üst seviye çipini tanıttı. Snapdragon 888+ yongasının genel özellikleri ise şu şekilde:
Özelliklerden de az çok anlaşılabileceği üzere AI Engine performansında önemli bir artış söz konusu. Plus segmentindeki AI Engine gücünün selefine nazaran yüzde 20 daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.
5nm’lik geliştirme sürecine tabi tutulmuş olan SD 888+ 4K 60 Hz ekranları destekliyor. Elbette 4K ekran teknolojisinin şarj tarafında önemli bir problem olduğu gerçeğini de unutmamamız lazım.
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