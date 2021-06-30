HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Qualcomm Snapdragon 888+'ın teknik özellikleri neler?

Qualcomm Snapdragon 888+'ın teknik özellikleri neler?

30.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yonga seti denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Qualcomm yeni nesil üst seviye yongası Snapdragon 888+'ı tanıttı. Peki Snapdragon 888+ neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

Qualcomm Snapdragon 888+'ın teknik özellikleri neler?

Bilindiği üzere şimdiye kadar Qualcomm cephesindeki en güçlü yonga unvanı Snapdragon 888'de.

Qualcomm'dan Snapdragon Sound teknolojisi geldi! Neler sunuyor?Qualcomm'dan Snapdragon Sound teknolojisi geldi! Neler sunuyor?

ABD merkezli çip geliştiricisi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da “+” segmenti için 2. üst seviye çipini tanıttı. Snapdragon 888+ yongasının genel özellikleri ise şu şekilde:

İŞTE SNAPDRAGON 888+'IN ÖZELLİKLERİ

  • CPU: Qualcomm Kryo 680, up to 3 GHz, 64-bit.
  • GPU: Adreno-660.
  • AI Engine: Hexagon 780, 32 TOPS.
  • Modem: Snapdragon X60 5G Modem-RF, 7.5 Gbps DL, 3 Gbps UL, global 5G multi-SIM.
  • Wi-Fi: FastConnect 6900, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n.
  • Kamera: Spectra 580 ISP, 28 MP'ye kadar üçlü kamera, 64 MP'ye kadar çift kamera, 200 MP'ye kadar tek kamera. 720p @ 960 fps, 8K @ 30 fps.
  • Ekran: 4K @ 60 Hz, QHD+ @ 144 Hz.
  • Geliştirme teknolojisi: 5 nm.
  • Diğerleri: Bluetooth 5.2, USB 3.1.

Özelliklerden de az çok anlaşılabileceği üzere AI Engine performansında önemli bir artış söz konusu. Plus segmentindeki AI Engine gücünün selefine nazaran yüzde 20 daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Snapdragon 888+ tanıtıldı! Peki &quot;akıllı telefonların yeni gücü&quot; özellikleri ile neler sunuyor?Snapdragon 888+ tanıtıldı! Peki "akıllı telefonların yeni gücü" özellikleri ile neler sunuyor?

5nm’lik geliştirme sürecine tabi tutulmuş olan SD 888+ 4K 60 Hz ekranları destekliyor. Elbette 4K ekran teknolojisinin şarj tarafında önemli bir problem olduğu gerçeğini de unutmamamız lazım.

OnePlus Nord 2 5G, Dimensity 1200 ile görüntülendi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!
Ünlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyorÜnlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyor
Realme Book, Windows 11’i destekleyecek Realme Book, Windows 11’i destekleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esnaf arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 15 yaralı

Esnaf arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 15 yaralı

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Sosyal medyada gündem olan davayla ilgili art arda açıklamalar

Sosyal medyada gündem olan davayla ilgili art arda açıklamalar

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.