Qualcomm Snapdragon 888+'ın teknik özellikleri neler?

Bilindiği üzere şimdiye kadar Qualcomm cephesindeki en güçlü yonga unvanı Snapdragon 888'de.

ABD merkezli çip geliştiricisi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da “+” segmenti için 2. üst seviye çipini tanıttı. Snapdragon 888+ yongasının genel özellikleri ise şu şekilde:

İŞTE SNAPDRAGON 888+'IN ÖZELLİKLERİ

CPU: Qualcomm Kryo 680, up to 3 GHz, 64-bit.

Qualcomm Kryo 680, up to 3 GHz, 64-bit. GPU: Adreno-660.

Adreno-660. AI Engine: Hexagon 780, 32 TOPS.

Hexagon 780, 32 TOPS. Modem: Snapdragon X60 5G Modem-RF, 7.5 Gbps DL, 3 Gbps UL, global 5G multi-SIM.

Snapdragon X60 5G Modem-RF, 7.5 Gbps DL, 3 Gbps UL, global 5G multi-SIM. Wi-Fi: FastConnect 6900, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n.

FastConnect 6900, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n. Kamera: Spectra 580 ISP, 28 MP'ye kadar üçlü kamera, 64 MP'ye kadar çift kamera, 200 MP'ye kadar tek kamera. 720p @ 960 fps, 8K @ 30 fps.

Spectra 580 ISP, 28 MP'ye kadar üçlü kamera, 64 MP'ye kadar çift kamera, 200 MP'ye kadar tek kamera. 720p @ 960 fps, 8K @ 30 fps. Ekran: 4K @ 60 Hz, QHD+ @ 144 Hz.

4K @ 60 Hz, QHD+ @ 144 Hz. Geliştirme teknolojisi: 5 nm.

5 nm. Diğerleri: Bluetooth 5.2, USB 3.1.

Özelliklerden de az çok anlaşılabileceği üzere AI Engine performansında önemli bir artış söz konusu. Plus segmentindeki AI Engine gücünün selefine nazaran yüzde 20 daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

5nm’lik geliştirme sürecine tabi tutulmuş olan SD 888+ 4K 60 Hz ekranları destekliyor. Elbette 4K ekran teknolojisinin şarj tarafında önemli bir problem olduğu gerçeğini de unutmamamız lazım.

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