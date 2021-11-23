Qualcomm, Snapdragon'daki büyük değişikliği onayladı!

2022 model akıllı telefonlarda kullanılacak Snapdragon 898 işlemcisi için bekleyiş sürüyor. Aslında işlemcinin Snapdragon 898 olarak isimlendirileceği de kesin değil. Çünkü geçtiğimiz haftalarda, Qualcomm'un geleneksel Snapdragon 8xx isimlendirmesinden vazgeçip, Snapdragon 898'i Snapdragon 8 Gen 1 olarak isimlendireceği iddia edilmişti. Şimdi ise Qualcomm, resmi bir duyuru yayınlayarak "Snapdragon 8 Gen 1" adının gerçek olabileceğini gösterdi.

QUALCOMM SNAPDRAGON'U AYIRIYOR

Qualcomm, yayınladığı duyuru ile Qualcomm Snapdragon yonga setlerini yeniden markalaştıracağını doğruladı. Duyuruya göre Qualcomm ve Snapdragon markaları ayrılacak. Snapdragon, bağımsız bir ürün markası olacak. Yeni işlemcilerin kategorisi, 5 farklı renk ile temsil edilecek. Altın rengi ise amiral gemisi Snapdragon 8 serisini temsil edecek.

Ardından, üç basamaklı numaralandırma şeması (888 gibi) tek bir basamak olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca “8” serisi, şirketin amiral gemisi mobil işlemci serisi olarak kalacak. İşlemci isimlerinden “5G” ibaresi kaldırılacakken, ikonik logo da elden geçirilecek.

YENİ SNAPDRAGON NE ZAMAN GELECEK?

Qualcomm'un önümüzdeki hafta bir sonraki amiral gemisi yonga setini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yüzden "Snapdragon 8 Gen 1" olduğu iddia edilen yeni ismin de önümüzdeki hafta duyurulması oldukça muhtemel.

