Qualcomm’un yeni hedefi: 150W hızlı şarj

Fakat önümüzdeki süreçte Qualcomm’un yeni yonga seti ile birlikte çıta bir tık daha yukarıya taşınmış olacak. Zira sızdırılan bilgilere göre Qualcomm’un bu ayın 30’unda tanıtacağı yeni yonga setinin 150W hızlı şarjı destekleyeceği iddia ediliyor.

Malum, bir üreticinin telefona belli miktarda hızlı şarj teknolojisi yerleştirebilmesi için bunun yonga seti tarafından da destekleniyor olması lazım. İşte Qualcomm yeni yongasında buna fırsat verecek.

Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi ile 4000 mAh bataryaya sahip bir telefonu şarj etmek 20 dakikadan daha az sürecek.

Telefonunuzu 5 dakika şarjda takılı tuttuğunuzda ise bataryanızın yarısına yakını dolmuş olacak. Bu gerçekten de muazzam bir teknoloji diyebiliriz.

Tekrardan hatırlatalım. Qualcomm yeni üst düzey yongası Snapdragon 8 Gen 1’i 30 Kasım’da tanıtacak. Bakalım yeni nesil Qualcomm yongası beklentileri ne derece karşılayacak.

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