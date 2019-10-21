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Quaresma'dan omurilik felci hastalarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:57 | Son Güncelleme

Kasımpaşaspor'da forma giyen futbolcu Ricardo Quaresma, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Beykoz Şubesini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşaspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesini (TOFD) ziyaret etti.

Önceki günlerde derneğe tekerlekli sandalye bağışlayan Portekizli futbolcu, eşi Dafne Santos ve çocuklarıyla birlikte Beykoz Şubesine geldi. Quaresma ve ailesini, TOFD Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe ve Dernek Üyesi Cansu Güney karşıladı.

Omurilik felci hastalarıyla fotoğraf çektiren Quaresma, ilgilerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Mutlaka tekrar gelmek isterim. İyi ki varsınız." dedi.

TOFD Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe de Quaresma'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Portekiz Milli Takımında da forma giyen Quaresma, kendisinden imza isteyen çocukları da kırmadı.

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Ricardo Querasma Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ziyaret

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