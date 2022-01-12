HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Quebec aşısızlardan vergi alacak

Quebec aşısızlardan vergi alacak

12.01.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Quebec bölgesinde yönetim korona aşısı yaptırmayanlara vergi getirmek için kolları sıvadı.

Quebec aşısızlardan vergi alacak

Muhalefet tepkili.Kanada'da Quebec yönetimi koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenlere özel bir vergi hazırlıyor. Quebec Bölge Hükümeti Başkanı François Legault Salı günü yaptığı açıklamada "Aşı olmayı reddeden tüm yetişkinlerin ödeyeceği bir sağlık katkı payı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Quebec'te yetişkinlerin sadece yüzde 10'unun aşı yaptırmadığını söyleyen Legault, aşısızların aşı yaptırmış yüzde 90'lık kesime "zarar vermemesi" gerektiğini belirtti.

Aşısızların diğer vatandaşlar açısından bir "mali yük" oluşturduğunu söyleyen Legault aşı karşıtlarının "hastaneleri tıkadığını" ifade etti.

François Legault'un verdiği bilgilere göre Quebec'te yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 50'si aşısız. "Bunun maliyetini karşılamak tüm Quebeclilerin işi değil" diyen Legault tıbbi gerekçelerle aşı yaptırmayanların söz konusu vergiden muaf olacağını sözlerine ekledi.

Resmi rakamlara göre Kanada'nın Quebec bölgesinde yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor. 2 bin 742 Covid-19 hastası hastanelerde tedavi altına alınırken bunlardan 255'i yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Vaka sayılarının artması nedeniyle geçen yılın sonunda Quebec yeniden kamusal hayatta katı kısıtlamalara gitmişti. Bunlar arasında gece sokağa çıkış yasağı ve özel alanlarda toplu buluşmaların kısıtlanması da yer alıyor. Aşısızların alkol ve esrar satılan dükkanlara girişleri de yasaklandı.

"Halkı böler"

Quebec'te muhalefet ise hükümetin hazırladığı vergiye tepkili. Quebec Muhafazakar Partisi lideri Eric Duhaime Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni katkı payının halkı "böleceğini" söyledi. Aşı yaptırma zorunluluğu getirilmesini savunan Quebec Liberal Partisi lideri Dominique Anglade ise vergiyi sadece bir "dikkat dağıtma" olarak niteledi.

Aşısızlara mali yaptırım uygulanması dünya genelinde tartışma konusu. Kanada hükümeti aşı yaptırmamış insanlardan işsizlik parasının geri alınması fikrini ortaya atmıştı. Singapur da aşı karşıtlarının Covid-19 tedavi masraflarını üstlenmeyeceğini duyurdu. Almanya'da ücretsiz yaptırılabilen koronavirüs test uygulamasına kısa bir süreliğine son verilmişti. İtalya ise 50 yaş üstüne aşı yaptırma zorunluluğu getirerek, aşı yaptırmayanlara para cezası uygulanması kararı aldı.

AFP / EC, AI

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
DSÖ'den yeni koronavirüs aşıları tavsiyesi! "İhtiyaç var" DSÖ'den yeni koronavirüs aşıları tavsiyesi! "İhtiyaç var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.