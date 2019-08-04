HABER

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 10Rider Balıkesir Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali Doğukan Manço ve Fatma Turgut Konseri ile sona erdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 10Rider Balıkesir Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali Doğukan Manço ve Fatma Turgut Konseri ile sona erdi. Festivalin son geçesinde Ahmet Targan, Gülce Beceren’e 10 bin kişinin önünde sahneden evlilik teklif etti.
Yaklaşık 10 bin motosiklet tutkununun katıldığı 4 günlük Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali büyük ilgi gördü. 4 gün boyunca neredeyse 24 saat çeşitli etkinliklere sahne olan Cunda Adası kamp alanı bir çok ünlü ismi ağırladı. Kurulan binlerce çadırda konaklayan motosiklet tutkunları güzel bir hafta sonu geçirdi.
Festivalin son gecesinde ilk olarak Şahıs sahne aldı. Daha sonra Doğukan Manço DJ performansı ile katılımcıları coşturdu. Manço’nun sahnesi sırasında motosiklet tutkunu ve 10Rider Balıkesir Motosiklet Kulübü Üyesi Ahmet Targan 10 yıldır birlikte oldukları Gülce Beceren’e binlerce kişinin önünde sahneden evlilik teklifi yaptı. Gülçe Beceren’de Targan’ın teklifine “Evet” diyerek yanıt verdi. Bu güzel anlara 10Rides Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candar ve Doğukan Manço’da eşlik etti.
Daha sonra sahne alan Fatma Turgut ise sahne performansı ile dikkatleri çekti. Fatma Turgut sahnesinin ilk bölünde slow şarkılara yer verirken ikinci bölümünde hareketli parçalar ile motosiklet tutkunlarını coşturdu.

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu

Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.