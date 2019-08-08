HABER

Quick Sigorta, Alanya’ya ilkokul yaptırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde yapımını üstlendikleri ilkokul binası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim alanına destek olmak bizlerin görevi.

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde yapımını üstlendikleri ilkokul binası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim alanına destek olmak bizlerin görevi. Bu ülkede iş yapan, üretim yapan her kesimin elinden geldiği kadar eğitim alanına destek vermesi gerekiyor. Kişisel olarak ve Erdemoğlu Holding olarak farklı alanlarda desteklerimiz çalışmalarımız oldu. Ancak Maher Holding ve Quick Sigorta olarak eğitim alanına ilk desteğimizi Alanya’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu okulun yapımında Quick Sigorta Acentelerinin ve Quick Sigorta çalışanlarının emeği ve payı var” dedi.
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ne yapılacak olan Quick Sigorta A.Ş., Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulunun protokolü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından imzalandı. 16 derslikli İlkokul yapımının protokol törenine Maher Holding ve Quick Sigorta üst yönetimi katıldı. Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir okul yaptırma konusunu 1 yıl önce Quick Sigorta acenteleri ile bir araya geldiğimizde gündemimize almıştık. Acentelerimize, yıllık toplantı, toplu gezi vb. etkinlikler için harcayacağımız bütçe ile gençlerimizin geleceğine destek verebileceğimizi söylediğimde onlardan büyük bir destek aldık. Bugün bu ilkokul inşaatı Quick Sigorta acentelerinin desteği ile yapılıyor. Onlara ve tüm Quick Sigorta çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onların sayesinde gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakıyoruz" dedi.
Sektörde farklı uygulamaları ve etkin iletişim tarzı ile kısa sürede önemli bir büyüme yaşayan Quick Sigorta, acenteleri ile yapacağı yıllık toplantı ve gezi gibi etkinlikler için kullanacağı para ile bir ilkokul yaptırıyor. İki yıl önce farklı kentlerde yapılan acente ziyaretlerinde bu konuyu onlarla paylaştıklarını belirten Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, “Bir okul yaptırma konusunu Quick Sigorta’nın 1. Yıldönümünde gündemimize almıştık. Acentelerimize, yıllık toplantı, toplu gezi vb. etkinlikler için harcayacağımız bütçe ile gençlerimizin geleceğine destek verebileceğimizi söylediğimde onlardan büyük bir destek aldık. Bugün bu ilkokul inşaatı Quick Sigorta acentelerinin desteği ile yapılıyor. Onlara ve tüm Quick Sigorta çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onların sayesinde gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Antalya Valiliğinde yapılan protokol töreninde konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “Eğitim alanına destek olmak bizlerin görevi. Bu ülkede iş yapan, üretim yapan her kesimin elinden geldiği kadar eğitim alanına destek vermesi gerekiyor. Kişisel olarak ve Erdemoğlu Holding olarak farklı alanlarda desteklerimiz çalışmalarımız oldu. Ancak Maher Holding ve Quick Sigorta olarak eğitim alanına ilk desteğimizi Alanya’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu okulun yapımında Quick Sigorta Acentelerinin ve Quick Sigorta çalışanlarının emeği ve payı var” ifadesini kullandı.
Mahmut Erdemoğlu bu tarzda desteklerinin süreceğini, toplumun ve özellikle gençlerin geleceğine katkısı olacak çalışmaların içinde olacaklarını sözlerine ekledi.
Quick Sigorta olarak acentelere özel bir önem gösterdiklerini söyleyen Genel Müdür Ahmet Yaşar ise acentelerin sahada zor şartlarda görev yaptıklarını, sektörün en önemli satış kanalı olduklarını belirterek şunları kaydetti:
"Şirketlerin, sektörün en önemli parçası acenteler. Her biri şirketlerin bir çalışanı, sigortalının danışmanı, hasar anında ise müşteri hizmetleri gibi çalışıyor. Bizler kurulduğumuzdan bu yana birçok ilde acentelerimiz ile toplantılar yaptık. Ancak büyük yıllık toplantılar, toplu yurt dışı gezileri yapmadık. Bunları yapmamamızın nedeni bütçemizin olmaması yada bu etkinliklere para harcamak istemememiz değil, böylesi bir bütçe ile kalıcı bir çalışma yapmaktı. Acentelerimize danıştık, ekip arkadaşlarımız ile konuştuk ve böyle bir karar aldık. Mahmutlar Mahallesi’nde 16 derslikli, pırıl pırıl, her şeyi ile örnek olacak bir İlkokul yaptırıyoruz. Bunu mümkün kılan acentelerimizin hepsinin adını ise okulun girişine bir plaket ile gurur duyarak asacağız. Bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz ve bunu mümkün kılan tüm kişilere saygılarımı sunuyorum."

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
“Denizli’de artçı depremler sürebilir”“Denizli’de artçı depremler sürebilir”
Deprem esnasında birbirlerine sarılarak kendilerini dışarı attılarDeprem esnasında birbirlerine sarılarak kendilerini dışarı attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması!

Ege'de 4 saatte 56 deprem meydana geldi

Ege beşik gibi! Son 4 saatte onlarca deprem meydana geldi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.