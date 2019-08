Quick Sigorta, Alanya’ya ilkokul yaptırıyor

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde yapımını üstlendikleri ilkokul binası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim alanına destek olmak bizlerin görevi. Bu ülkede iş yapan, üretim yapan her kesimin elinden geldiği kadar eğitim alanına destek vermesi gerekiyor. Kişisel olarak ve Erdemoğlu Holding olarak farklı alanlarda desteklerimiz çalışmalarımız oldu. Ancak Maher Holding ve Quick Sigorta olarak eğitim alanına ilk desteğimizi Alanya’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu okulun yapımında Quick Sigorta Acentelerinin ve Quick Sigorta çalışanlarının emeği ve payı var” dedi.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ne yapılacak olan Quick Sigorta A.Ş., Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulunun protokolü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından imzalandı. 16 derslikli İlkokul yapımının protokol törenine Maher Holding ve Quick Sigorta üst yönetimi katıldı. Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir okul yaptırma konusunu 1 yıl önce Quick Sigorta acenteleri ile bir araya geldiğimizde gündemimize almıştık. Acentelerimize, yıllık toplantı, toplu gezi vb. etkinlikler için harcayacağımız bütçe ile gençlerimizin geleceğine destek verebileceğimizi söylediğimde onlardan büyük bir destek aldık. Bugün bu ilkokul inşaatı Quick Sigorta acentelerinin desteği ile yapılıyor. Onlara ve tüm Quick Sigorta çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onların sayesinde gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakıyoruz" dedi.

Sektörde farklı uygulamaları ve etkin iletişim tarzı ile kısa sürede önemli bir büyüme yaşayan Quick Sigorta, acenteleri ile yapacağı yıllık toplantı ve gezi gibi etkinlikler için kullanacağı para ile bir ilkokul yaptırıyor. İki yıl önce farklı kentlerde yapılan acente ziyaretlerinde bu konuyu onlarla paylaştıklarını belirten Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, “Bir okul yaptırma konusunu Quick Sigorta’nın 1. Yıldönümünde gündemimize almıştık. Acentelerimize, yıllık toplantı, toplu gezi vb. etkinlikler için harcayacağımız bütçe ile gençlerimizin geleceğine destek verebileceğimizi söylediğimde onlardan büyük bir destek aldık. Bugün bu ilkokul inşaatı Quick Sigorta acentelerinin desteği ile yapılıyor. Onlara ve tüm Quick Sigorta çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onların sayesinde gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya Valiliğinde yapılan protokol töreninde konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “Eğitim alanına destek olmak bizlerin görevi. Bu ülkede iş yapan, üretim yapan her kesimin elinden geldiği kadar eğitim alanına destek vermesi gerekiyor. Kişisel olarak ve Erdemoğlu Holding olarak farklı alanlarda desteklerimiz çalışmalarımız oldu. Ancak Maher Holding ve Quick Sigorta olarak eğitim alanına ilk desteğimizi Alanya’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu okulun yapımında Quick Sigorta Acentelerinin ve Quick Sigorta çalışanlarının emeği ve payı var” ifadesini kullandı.

Mahmut Erdemoğlu bu tarzda desteklerinin süreceğini, toplumun ve özellikle gençlerin geleceğine katkısı olacak çalışmaların içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Quick Sigorta olarak acentelere özel bir önem gösterdiklerini söyleyen Genel Müdür Ahmet Yaşar ise acentelerin sahada zor şartlarda görev yaptıklarını, sektörün en önemli satış kanalı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Şirketlerin, sektörün en önemli parçası acenteler. Her biri şirketlerin bir çalışanı, sigortalının danışmanı, hasar anında ise müşteri hizmetleri gibi çalışıyor. Bizler kurulduğumuzdan bu yana birçok ilde acentelerimiz ile toplantılar yaptık. Ancak büyük yıllık toplantılar, toplu yurt dışı gezileri yapmadık. Bunları yapmamamızın nedeni bütçemizin olmaması yada bu etkinliklere para harcamak istemememiz değil, böylesi bir bütçe ile kalıcı bir çalışma yapmaktı. Acentelerimize danıştık, ekip arkadaşlarımız ile konuştuk ve böyle bir karar aldık. Mahmutlar Mahallesi’nde 16 derslikli, pırıl pırıl, her şeyi ile örnek olacak bir İlkokul yaptırıyoruz. Bunu mümkün kılan acentelerimizin hepsinin adını ise okulun girişine bir plaket ile gurur duyarak asacağız. Bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz ve bunu mümkün kılan tüm kişilere saygılarımı sunuyorum."