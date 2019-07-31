HABER

Quick Sigorta Balıkesir Motofest başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:07 | Son Güncelleme

Quick Sigorta ve 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan "Quick Sigorta 9.

Quick Sigorta Balıkesir Motofest başlıyor

Quick Sigorta ve 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan "Quick Sigorta 9. Balıkesir Motofest", Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 1 Ağustos’ta başlayacak.
Ayvalık Cunda Adası’nda yapılacak festivale, Türkiye’nin her yerinden motosiklet tutkunlarının gelmesi bekleniyor.
Festivalde, çadır kamplar yapılarak ödüllü yarışmalar düzenlenecek, çevre gezileriyle Balıkesir’in tarihi ve turistik yerleri ziyaret edilecek.
Festival kapsamında, Fatma Turgut, Doğukan Manço, Gülçin Ergül, Otuzbeşlik Rocks, Kasamam, Şahıs, Afinar, Dj. Açelya, Dj. Cengiz Cebeci konser verecek. Ayrıca, Türkiye’nin ilk motosiklet filmi olan "Şeytan İcadı"nın çekimleri de yapılacak. Festival, 4 Ağustos’ta sona erecek.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Denizli’nin 5 yıllık ‘Stratejik Plan’ toplantısı yapıldıDenizli’nin 5 yıllık ‘Stratejik Plan’ toplantısı yapıldı
Minik Yağız toprağa verildiMinik Yağız toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Sürpriz görüşme!

Sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

Köyler sular altında kalacaktı! Danıştay kararını verdi

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.