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Quick Sigorta’nın sahibi Maher Holding’ten Alanya’ya ilkokul

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Quick Sigorta tarafından Alanya ilçesi Mahmutlar’da yapılacak 16 derslikli ilkokul protokolüne imza attı.Quick Sigorta’nın sahibi Maher Holding’in enerji ve inşaat yatırımlarının yanı sıra özellikle eğitim alanlarındaki yatırımları dikkat çekiyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Quick Sigorta tarafından Alanya ilçesi Mahmutlar’da yapılacak 16 derslikli ilkokul protokolüne imza attı.
Quick Sigorta’nın sahibi Maher Holding’in enerji ve inşaat yatırımlarının yanı sıra özellikle eğitim alanlarındaki yatırımları dikkat çekiyor. Holding’in 2 yıl önce kurduğu Quick Sigorta kısa süre içinde başarıyı yakalamasının ardından çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza attı. Son olarak Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar mahallesine yapılacak Quick Sigorta A.Ş. Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu’nun protokolü töreni gerçekleştirildi.
Antalya Valiliğinde gerçekleştirilen protokol töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mine Erdemoğlu, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile Gülseren Hüseyin Doğan çifti yer aldı.

"Talepler geliyordu"
Protokol töreninde konuşan Vali Karaloğlu, Erdemoğlu ailesinin Van depreminden sonra Van’a ilk koşan, orada okul yapan ailelerden birisi olduğunu hatırlatarak Alanya’ya böyle bir eser kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirildi. Mahmutlar’a okul yapılması konusunda kendisine taleplerin geldiğini ifade eden Karaloğlu, "Erdemoğlu ailesini geçmişten biliyoruz, hayırlı bir damat olarak, kayın validesi ve kayın pederi adına bir ilkokulu milli eğitime bağışlayacaklar. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"Ülkemize eserler kazandırmaya devam edeceğiz"
Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu ise Quick sigortanın acentelerine vermiş olduğu sözü tutmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Quick Sigorta’nın Türkiye’ye yaptığı ilk eser olduğunu dile getiren Erdemoğlu, "Genelde sigorta şirketleri acentelerini ağırlamak veya yıllık faaliyetleri yurtiçi veya yurtdışı gezileri yaparlar. Biz o gezileri her acentenin kendi merkezinde yapıp, oradan oluşan kaynakla bir proje yapacağımıza iki proje yapmayı düşündük. Böylece ülkemizin eğitimine katkı sağlamak istedik. Nefesimiz yettiği sürece, maddi gücümüz de olduğu sürece yine ülkemize eserler kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu arasında protokol imzalandı.

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