R. F. Kennedy’nin Katilinin Şartlı Tahliyesi Reddedildi

California Valisi Gavin Newsom, 1968'de ABD başkan adayı Robert F. Kennedy'ye suikast düzenlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Filistinli mülteci Sirhan Sirhan'ın şartlı tahliyesini reddettiğini söyledi.

Ağustos ayında bir California inceleme kurulu Sirhan'ın kurulun hukuk personeli ve valinin incelemesine bağlı olarak cezaevinden tahliye edilebileceğini tavsiye etmişti. Sirhan’ın şartlı tahliyesi daha önce 15 kez reddedilmişti.

Los Angeles Times'ta yayınlanan bir görüş yazısında kararını açıklayan Newsom, Şartlı Tahliye Duruşmaları Kurulu'nun 77 yaşındaki Sirhan'ın şartlı tahliye için uygun olduğu kararına katılmadığını söyledi.

''Topluma güvenle salınmasını destekleyecek kavrayışı geliştirmedi''

Newsom, "California Eyalet Arşivleri’ndeki kayıtlar da dahil olmak üzere davayı dikkatle inceledikten sonra, Sirhan'ın topluma güvenle salınmasını destekleyecek hesap verebilirliği ve kavrayışı geliştirmediği görüşüne vardım" dedi.

Sirhan'ın avukatı Angela Berry, Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi. Berry daha önce Sirhan'ın hiçbir zaman ciddi bir cezaevi ihlaliyle suçlanmadığını ve cezaevi yetkililerinin onu ‘‘düşük riskli’’ olarak değerlendirdiğini söylemişti.

Sirhan, 5 Haziran 1968’de 42 yaşındaki Kennedy’yi Ambassador Oteli’nin mutfak kilerinde vurarak öldürmekten hüküm giymişti.

Kennedy, Demokrat Parti’nin California önseçimlerinde zaferini ilan ettiği konuşmayı yapmasının ardından vurulmuş ve ertesi gün hastanede hayatını kaybetmişti. Robert Kennedy’nin büyük kardeşi John F. Kennedy ise Dallas’ta 1963’te suikaste kurban gitmişti.

Sirhan, Robert Kennedy cinayetini hatırlamadığını iddia etmiş, ancak Kennedy’yi İsrail’e desteği nedeniyle vurduğunu da söylemişti.

Tahliye heyetinin tavsiyesine karşı çıkan Robert Kennedy’nin eşi Ethel yayınladığı mesajda ‘‘Ailemiz ve ülkemiz bir kişinin zalimliğinin acısını fazlasıyla çekti’’ dedi.

Los Angeles Times gazetesine göre Ethel ve hayattaki dokuz çocuğunun altısı Sirhan’ın serbest bırakılmasına kamuoyu önünde karşı çıkarken diğer iki kardeşleriyle bu konuda ters düşüyorlar.

Newsom, Sirhan'ın şartlı tahliyeyle serbest bırakılmaya elverişli olmadığının kanıtı olarak cinayetle ilgili değişen söylemini ve cinayetin sorumluluğunu almayı reddetmesini gösterdi.

Sirhan 1969’da ölüm cezasına çarptırılmış, California eyaletinin ölüm cezasını kaldırmasının üzerine cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.

