R4 Dünya Rafting Şampiyonası

Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye çalıştıklarını belirten Sonel, "Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle huzur ve spor şehri oldu. İlimize 20 ülkeden 800'e yakın sporcu, teknik heyet ve hakem geldi." dedi.

Vali Sonel, rafting alanındaki start noktasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından Tunceli'ye gelen misafirleri ağırlamaktan mutlululuk duyduğunu söyledi.

Takımlarda, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ile katılımcı ülkelerden veteran sporcular yer aldı.

Sonel, Munzur Çayı ve Pülümür Çayı'nın muhteşem bir doğaya sahip olduğunu dile getirerek, "Tunceli huzur şehri olunca bizler de mutlu oluyoruz. Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik etabının WRF tarafından uluslararası rafting parkuru haline getirilmesi bizler için çok önemli. Doğa ve su sporları olması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın İçişleri Bakanı'mızın destekleriyle Tunceli'nin çehresi değişti." ifadelerini kullandı.

- "Tunceli terör olaylarıyla gündeme geliyordu"

Tunceli'nin daha önce terör olaylarıyla anıldığını ancak yapılan devlet yatırımlarıyla bu algının değiştiğini aktaran Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli'de bir kaç yıl öncesine kadar Munzur Çayı kenarına gelip rafting yapmak mümkün değildi. Çünkü Tunceli terör olaylarıyla gündeme geliyordu. Yol kesmeler, araç yakmalar oluyordu ama kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları ve devletimizin destekleriyle Tunceli huzur şehri haline geldi. Şu an biz de WRF Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve WRF İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ile diğer ülkelerden gelen sporcularla rafting yapacağız."