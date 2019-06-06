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R4 Rafting Dünya Şampiyonası'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel: - "8-13 Haziran'da Munzur Çayı'nda Tunceli'nin ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaya 20 ülkeden 800'ün üzerinde sporcu, teknik heyet, hakem ve gözlemci katılacak"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8-13 Haziran'da Munzur Çayı'nda düzenlenecek R4 Rafting Dünya Şampiyonası'na 20 ülkeden 800'ün üzerinde sporcu, teknik heyet, hakem ve gözlemci katılacağını bildirdi.

Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de 21 ay valilik görevinin yanı sıra belediye başkanı olarak görev yaptığını ifade ederek, belediye başkanlığı görevini 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından devrettiğini belirtti.

Görev yaptığı sürede öncelikle vatandaşların yıllardır hayal ettiği projeleri belirleyip hayata geçirdiğini anlatan Sonel, "Tunceli'de çok kısa bir sürede park, bahçe, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskeleler, yeşil alanlar, aydınlatmalar, belediyeye ait iş yerlerinin modernizasyonu, sokak düzenlemeleri yaparak şehri modern görünüme kavuşturduk." dedi.

Sonel, kentin en önemli sorunlarından biri olan istihdam konusunda da projeler hayata geçirdiklerini ifade ederek, destek vererek açtıkları tekstil fabrikalarında 2 bine yakın kişiyi iş sahibi yaptıklarını söyledi.

Şehrin üzerindeki olumsuz algıları kırmak ve ili tanıtmak için 2018 yılında Tunceli'de ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası ile Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nı başarıyla yaptıklarını dile getiren Sonel, şunları kaydetti:

"Biz Tunceli'nin su, doğa ve hava sporlarında potansiyelinin farkındaydık. Bu potansiyelin markalaşabilmesi için ulusal çapta organizasyonlara ilk defa ev sahipliğini Tuncelili hemşehrilerimizle yaşadık ama bu yetmez dedik ve Rafting Dünya Şampiyonası'na talip olduk ve kabul edildi. 8-13 Haziran'da Munzur Çayı'nda Tunceli'nin ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaya 20 ülkeden 800'ün üzerinde sporcu, teknik heyet, hakem ve gözlemci katılacak. Şampiyona hazırlıklarını tamamladık. Teknik heyetler ilimize gelmeye başladı. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Artık yarışamaya katılacak ekipleri bekliyoruz. Bu şampiyona ilimizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. İlimize, ülkemize, dünyaya hayırlı olsun. Munzur'un mükemmel manzarasında şampiyona yapılacak. Bu görsel şöleni izlemeye ve heyecana ortak olmaya herkesi davet ediyorum."

Sonel, şampiyonanın ve kentin tanıtımı için titiz çalışmayla bir dakikalık tanıtım görüntüsü hazırladıklarını ve görüntünün şampiyona süresince kullanılacağını da sözlerine ekledi.

Tunceli Valiliğince şampiyona öncesi hazırlanan tanıtım filmi basın mensuplarına dağıtıldı.

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