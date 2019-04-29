Rabat Vadisi'ne doğa gezisi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, il içinden ve il dışından gelenlerin katılımıyla tarih ve doğanın iç içe görüntüler sunduğu Rabat Vadisi'ne gezi düzenledi. Kent genelinde son yıllarda güvenlik güçleri tarafından başarıyla yürütülen terör operasyonlarıyla sağlanan huzur ortamı bölgede doğa gezilerine ilgiyi artırdı. Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2013'te yapılan incelemelerin ardından 1. derecede arkeolojik sit alanı olarak tescillenen vadi, Rabat Kalesi ve Köprüsü, doğal güzellikleri ile en çok ilgi gören yerler arasında bulunuyor. Dersim Dağcılık ve Spor Kulübü ile bir turizm firması tarafından organize edilen gezi vesilesiyle bir araya gelen 60 kişi, Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyü Örtülü mezrasındaki Rabat Kalesi ve Köprüsü'nü, şelaleleri gezdi, dağların zirvesine tırmandı. - "Tahminimizden çok daha güzel" Geziye katılmak için İzmir'den gelen Metin Egeli, bölgeyi çok merak ettiği için geziye katıldığını söyledi. Her şeyi beklentilerinin üzerinde bulduğunu ifade eden Egeli, "Tahminimizden çok daha güzel çıktı. İnsanları özellikle çok samimi, çok yardımsever, doğası muhteşem. Bu kadar dağlık bir yeri ömrümde hiç görmemiştim." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor PSM Caz Festivali’nde Bobby McFerrin’e Türk Chromas Korosu eşlik edecek Yeni Başkan Zelenskiy’e Kırım çağrısı

Seyahat acentesi sahibi Resmiye Dinlenmez de 2 yıldır Tunceli bölgesine turlar düzenlediğini belirtti. Tunceli'ye son yıllarda ilginin arttığını anlatan Dinlenmez, "Geziye katılan gruplarımız çok memnun. Doğası, çiçekler, insanlar, buranın kültürü, inancı bizler için yeni tanıştığımız bir kültür. Çok memnunuz ve keyifle geliyoruz hepimiz. Gezilerimize devam edeceğiz, öyle görünüyor." diye konuştu. Tunceli'nin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Dinlenmez, şunları söyledi: "Tunceli'ye şimdilik talep var. Geziye katılanların önceki yıllarda güvenlikle ilgili endişeleri vardı ve ilk sordukları o oluyordu. Biz de öyle olmadığını, geldiklerinde göreceklerini söylüyoruz ve zaten sorun olmadığını da görüyorlar. Tunceli'nin geleceğini alternatif turizmde görüyorum ve bunun için turizm politikaları seçilmesi lazım. Bunun için iki yöntem var, birincisi kültür turizmi, ikincisi de buna bağlı olarak alternatif turizm, ekoturizm yapılması lazım." - "İnanılmaz etkilendim" Turizm rehberi Şükran Rojda Laleoğlu da 2 yıldır gezilerle Tunceli'ye geldiğini ve her seferinde hayran kaldığını söyledi.

Tunceli coğrafyasını tanıtmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Laleoğlu, "İnanılmaz etkilendim. Dağlar, şelaleler şahane. Gezerken bütün florayla, faunayla iç içe oluyorsunuz ve bu, insanın ruhunu yenileyen, dinginleştiren muhteşem, muazzam bir ortam. O nedenle bence herkes Doğu Anadolu'yla ilgili kaygılarını, Tunceli ile ilgili kaygılarını bir tarafa bırakıp kesinlikle bir an önce buralara gelmeli." dedi. Geziyi organize edenlerden Dersim Dağcılık ve Spor Kulübü Yöneticisi Perihan Bulut Söylemez de ilkbahar mevsimiyle beraber doğa gezilerine başladıklarını belirtti. İlk doğa gezisini il içinden ve il dışından gelen katılımcılarla Rabat bölgesine düzenlediklerini aktaran Söylemez, "İl dışından gelen katılımcılarımız özellikle burayı çok beğeniyor ve çok memnun kaldıkları için tekrar gelmek istiyorlar. Dersim'in hem doğasını hem de tarihi yerlerini çok seviyorlar." diye konuştu. - "Özellikle kadınlar ilgi gösteriyor" Kulüp yöneticisi Çiğdem Evin de gezilere özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.