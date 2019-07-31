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"Rabb'im hiçbir eve şehit ateşi düşürmesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Hakkari'de, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'taki mezarları başında anıldı - Saldırıda 10 aylık oğlu ve eşini kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya: "Acımızdan hiçbir şey eksilmedi, ilk günkü gibi taze. Rabb'im hiçbir eve şehit ateşi düşürmesin"

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında dualarla anıldı.

Şehit bebek ve annesinin Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar ve yakınları dua etti.

Hain saldırıda 10 aylık oğlu ve eşini kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da Bedirhan'ın mezar taşında bulunan fotoğrafı öptü.

Karakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Acımızdan hiçbir şey eksilmedi, ilk günkü gibi taze. Rabb'im hiçbir eve şehit ateşi düşürmesin. Bu acıyı tarif edemeyiz, yaşanması lazım. Rabb'im kimseye de yaşatmasın." dedi.

Şehit eşi ve babası olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Serkan Karakaya, şunları kaydetti:

"Allah vatanımıza, milletimize birlik ve beraberlik versin, devletimize zeval vermesin. Geçtiğimiz günlerde katilleri yakalandı. Katilin biri bayandı, hamileydi. Biz PKK terör örgütü gibi zalimce düşünemiyoruz. Hemen sosyal medyada yorumlara baktık, 'Hamile kadının suçu ne?' diye yazmışlar ama benim çocuğumun suçu neydi? Eşimin suçu neydi? Yanında silah yoktu. Asker değildi, polis değildi, sadece benim yanıma geldi, özlemimizi gidermek miydi bütün suçu? İnşallah bir daha şehit haberi duymayız. Rabb'im mekanlarını cennet etsin."

Terör saldırısında kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir (58) ise "Mekanları cennet olsun. Acımız büyük. Bu saatlerde ölüm haberlerini almıştık. Bir sene oldu. Bir senedir acımız hiç dinmedi. Aynı bugünkü gibi duruyor acısı. İçimizde özlem var. Özlemleri her geçen gün artıyor. Kardeşleri, bacıları hep özlem içerisinde, adını anamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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