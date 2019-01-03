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"Rabb'im ona çok istediği mertebeyi nasip etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:21 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek'in ailesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Kur'an-ı Kerim bağışladı - Anne Sevim Özüpek: - "Oğlumun yüreği sadece vatanı ve bayrağı için çarpıyordu. Rabb'im ona çok istediği bu mertebeyi vatan dışı topraklarda vatanı için çarpışırken nasip etti"

KIRKLARELİ (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek'in ailesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Kur'an-ı Kerim bağışında bulundu.

Anne Sevim Özüpek oğlunun şehit olmasının ardından evlerine getirilen 6 Kur'an-ı Kerim'i bağışlamak üzere okula geldi.

Özüpek, kutsal kitapları okul müdürü Gönül Canan'a teslim etti.

Öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Özüpek, yaptığı konuşmada, oğlunun 2 yıl önce vatanı için şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun vatanı ve bayrağı için teröristler ile savaştığını ifade eden Özüpek, "Oğlumun yüreği sadece vatanı ve bayrağı için çarpıyordu. Rabb'im ona çok istediği bu mertebeyi vatan dışı topraklarda vatanı için çarpışırken nasip etti." dedi.

Özüpek, evladının büyük bir mertebeye ulaştığını ifade etti.

Oğlunun şehit olmasının ardından evlerine Kur'an-ı Kerim getirildiğini anlatan Özüpek, "Kitaplar 2 yıldır evimizde duruyordu. Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var tabi. Bunlar bayraklarla geldi, bir Kur'an-ı Kerim ve bir bayrak. Bayrakları oğlumun mezarına götürdüm, Kur'an-ı Kerimleri de okula getirdim. Çünkü buradaki çocuklar belki ilk hatimlerini benim hediye ettiğim bu Kur'an-ı Kerimlerle yapacaklar. Sevabı da bütün şehitlerimize ve benim de canım oğluma gider diye düşündüm. Olması gereken yer burası diye düşündüm ve sizler de kabul ettiniz, teşekkür ederim." diye konuştu.

- "Küçüklüğün beri şehit olmayı istiyordu"

Oğlunun kendi düğününde eşini kuaförde bırakıp şehit olan komutanı için camilerde Yasin okuttuğunu anlatan Özüpek, şunları söyledi:

"Göktan'ım küçüklüğünden beri asker elbisesi üzerinde hep şehit olmayı istiyordu. 'Ölmüyorlar anne ölmüyorlar' diyordu. Böyle inanan bir çocuk. Oğlumun doğumu da yurt dışı, şehadeti de yurt dışı ama bulunduğu yer vatanı. Ben onu Kıbrıs'tan getirdim, orada doğdu. Türkiye'de büyüttüm, Suriye'de şehit oldu.

Ne için şehit oldu? Vatanı ve bayrağı için. Rabb'im onu benden daha çok sevdi. Rabb'im'in emanetiydi emaneti aldı. Büyük bir mertebeyle aldı. Rabb'im ona çok istediği mertebeyi nasip etti. Ben oğlumu ölmüş olarak kabul etmiyorum, yokluk olarak kabul etmiyorum. Hasretini çekiyorum sadece. Rabb'im inşallah imanımı daha da güçlendirsin ki yavrumun hasretliğine sabredebileyim."

Konuşmaların ardından katılımcılara helva ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkan Göktan Özüpek şehit

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